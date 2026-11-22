Jelang Moto3 Portugal 2026, Hakim Danish Dapat Wejangan untuk Kalahkan Veda Ega Pratama

PORTIMAO – Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, mendapat pesan khusus dari sang mentor, Khairul Fahmi Khairuddin, menjelang dua seri penutup Moto3 2026 yang juga diwarnai persaingan ketat dengan wakil Indonesia, Veda Ega Pratama. Konsistensi dinilai menjadi kunci utama perkembangan pembalap debutan tersebut saat menghadapi GP Portugal di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, pada Minggu (22/11/2026) nanti.

Hakim Danish tiba di seri kedua terakhir musim ini dengan modal finis ketujuh pada GP Qatar pekan lalu. Tambahan sembilan poin dari balapan tersebut membuat pembalap tim AEON Credit-MT Helmets-MSi berusia 19 tahun itu mengoleksi 125 angka dan naik ke peringkat kedelapan klasemen sementara Moto3 2026, sedangkan Veda berada di posisi keenam dengan 144 poin.

Sepanjang musim debutnya, pembalap binaan program pengembangan SIC yang dikelola ZK Racing milik Khairul Fahmi ini telah mencuri perhatian. Ia sukses meraih podium ketiga di Mugello sebelum merebut kemenangan grand prix perdananya di Brno pada Juli lalu.

1. Modal Pengalaman di Sirkuit Portimao

Khairul Fahmi, yang telah membimbing dan mengelola karier Hakim Danish sejak 2020, meyakini rekam jejak anak asuhnya di lintasan Portimao sepanjang 4,59 kilometer bisa menjadi keuntungan tersendiri. Hakim Danish tercatat sudah mengenal karakter sirkuit tersebut lewat ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM JuniorGP, serta meraih poin perdananya di Kejuaraan Dunia Moto3 tahun lalu saat finis ke-12 sebagai pengganti Ryusei Yamanaka yang cedera.

"Hakim Danish memiliki pengalaman balapan sebelumnya di sirkuit ini, termasuk mengamankan finis podium di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2023 dan berkompetisi di balapan Moto3 tahun lalu. Pengalaman itu seharusnya memberinya keuntungan dalam memahami karakteristik sirkuit," ujar Khairul Fahmi, dikutip dari New Straits Times, Minggu (22/11/2026).

Hakim Danish bersama Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

Meski demikian, Khairul Fahmi menegaskan persaingan di kelas Moto3 menuntut proses adaptasi berkelanjutan baik terhadap motor maupun ketatnya level kompetisi, termasuk menghadapi rival-rival Asia Tenggara seperti Veda Ega Pratama.

"Tantangan di Moto3 tentu berbeda, dan dia perlu terus beradaptasi dengan motor serta level kompetisi Kejuaraan Dunia Moto3 yang sangat ketat," tambahnya.