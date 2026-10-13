Berapa Kisaran Harga dan Berat Wearpack MotoGP?

Berapa Kisaran Harga dan Berat Wearpack MotoGP? (Ilustrasi/Dok Instagram/@ducaticorse)

JAKARTA - Berapa kisaran harga dan berat wearpack MotoGP? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi publik, tak terkecuali pencinta balap motor.

1. Wearpack MotoGP

Wearpack atau disebut juga racing suit berfungsi melindungi pembalap sepanjang lomba. Sekilas, tampilannya memang mirip pakaian astronot.

Namun, rancangannya dibuat sedemikian rupa agar pembalap tetap nyaman menghadapi berbagai kondisi cuaca, sekaligus terlindungi saat terjadi insiden yang tidak diinginkan.

Karena keselamatan menjadi prioritas utama, perlengkapan balap MotoGP wajib memenuhi standar tinggi yang ditetapkan Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM). Satu set perlengkapan paling standar saja dibanderol lebih dari Rp73 juta.

Pada setiap seri MotoGP, seluruh pembalap diharuskan mengenakan perlengkapan balap lengkap yang melindungi mereka dari risiko terburuk. Mulai dari helm, baju balap, sarung tangan, pelindung tulang belakang, pelindung dada, hingga sepatu, semuanya harus memenuhi persyaratan FIM.

Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)

Perlengkapan balap ini diatur secara rinci dalam aturan dan regulasi MotoGP :

Untuk helm, setiap unit yang dipakai pembalap wajib memiliki label homologasi FIM. Label tersebut dilengkapi kode QR yang, bisa dipindai, mengarah ke halaman web berisi informasi khusus tentang helm bersangkutan. Saat ini hanya ada 23 helm yang dinyatakan lulus homologasi FIM.

Belakangan, sejumlah produsen helm mulai memasarkan helm bersertifikasi FIM kepada masyarakat umum.

Dengan daya lindung tinggi terhadap kecelakaan, benturan, hingga kobaran api, perlengkapan balap pembalap MotoGP dibanderol dengan harga yang tidak murah. Lalu, berapa harga satu set pakaian balap seorang pembalap MotoGP?

Jawabannya tentu berbeda dari satu pembalap ke pembalap lain. Para rider MotoGP memakai perlengkapan dengan merek dan jenis yang berlainan, menyesuaikan kebutuhan serta kenyamanan mereka di atas motor.

Para pembalap MotoGP juga kerap mengenakan perlengkapan yang dikustomisasi khusus untuk mereka, sehingga harganya bisa melambung lebih tinggi lagi.

Mengutip dari Twinmotion, Selasa (13/10/26), harga perlengkapan balap MotoGP dapat mendekati USD5 ribu. Angka itu baru untuk konfigurasi paling standar.