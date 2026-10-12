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Media Italia Soroti Momen Erick Thohir Serahkan Trofi MotoGP Indonesia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |15:52 WIB
Media Italia Soroti Momen Erick Thohir Serahkan Trofi MotoGP Indonesia 2026
Media Italia Soroti Momen Erick Thohir Serahkan Trofi MotoGP Indonesia 2026 (Dok Kemenpora)
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LOMBOK - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menyerahkan trofi kepada Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang berhasil menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10/2026). Momen tersebut turut mendapat sorotan media olahraga Italia dan menjadi bagian dari eksposur Indonesia di panggung internasional.

Marco Bezzecchi menjadi juara setelah berhasil mengungguli Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) yang finis di posisi kedua dan Jorge Martin (Aprilia Racing) di urutan ketiga. Kemenangan Bezzecchi juga menandai pencapaian ke-300 pembalap Italia di kelas utama kejuaraan dunia balap motor.

1. Media Italia Soroti Erick Thohir

Penyerahan trofi oleh Erick menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian MotoGP Indonesia 2026. Selain menghadirkan persaingan pembalap kelas dunia, penyelenggaraan ajang ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat citra di mata masyarakat internasional melalui olahraga.

Momen tersebut turut mendapat perhatian media Italia, termasuk Sky Sport MotoGP. Dalam siaran langsung yang juga diunggah melalui akun Instagram resminya, komentator memperkenalkan Erick kepada pemirsa dengan menyinggung rekam jejaknya sebagai mantan Presiden Inter Milan yang kini menjabat Menpora Indonesia.

Sorotan itu menjadi perhatian tersendiri di tengah penyelenggaraan MotoGP Indonesia. Erick diketahui pernah memimpin Inter Milan pada periode 2013–2018 sehingga namanya juga dikenal oleh sebagian publik sepak bola Italia.

MotoGP Mandalika 2026 (Dok Kemenpora)
MotoGP Mandalika 2026 (Dok Kemenpora)

Perhatian media asing tersebut menunjukkan bagaimana ajang olahraga internasional dapat menjadi sarana memperkenalkan Indonesia kepada audiens global. MotoGP Indonesia tidak hanya menjadi tempat persaingan para pembalap terbaik dunia, tetapi juga kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah kompetisi olahraga bergengsi.

Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan MotoGP perlu memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar kompetisi di lintasan. Menurut dia, ajang internasional seperti ini berpotensi memperkuat citra bangsa, menggerakkan perekonomian daerah, mengembangkan sport tourism, serta mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional.

“Ketika Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga dunia, yang kita hadirkan bukan hanya sebuah kompetisi. Kita juga membawa nama Indonesia ke hadapan masyarakat internasional," ujar Erick dikutip dari rilis resmi Kemenpora, Senin (12/10/1026).

 

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