Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Akui Kehebatan Bezzecchi dan Raul Fernandez, Puas Finis Ketiga di MotoGP Mandalika 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |18:25 WIB
Jorge Martin Akui Kehebatan Bezzecchi dan Raul Fernandez, Puas Finis Ketiga di MotoGP Mandalika 2026
Jorge Martin Akui Kehebatan Bezzecchi dan Raul Fernandez, Puas Finis Ketiga di MotoGP Mandalika 2026 (Aprilia Racing)
A
A
A

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, senang bisa finis ketiga pada MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, pada Minggu (11/10/2026). Ia mengaku persaingan gelar juara masih tetap terbuka. 

1. Senang Finis Ketiga

Gelar juara MotoGP Mandalika 2026 diraih pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Sementara urutan kedua ditempati pembalap Trackhouse MotoGP, Raul Fernandez. 

Menurutnya, finis ketiga merupakan posisi terbaik yang dapat diraihnya saat balapan utama di Sirkuit Mandalika. Pasalnya, dua pembalap terdapat dapat menampilkan performa terbaik. 

“Saya senang dengan podium ini karena saya berhasil meraih hasil terbaik yang bisa dicapai. Marco dan Raúl tampil lebih kuat sepanjang akhir pekan," katanya dalam keterangan Aprilia Racing, Senin (12/10/2026). 

Ia mengaku telah berusaha mengejar mereka. Namun, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez masih lebih cepat. 

Jorge Martín finis ketiga usai start dari baris kedua. Ini merupakan podium kesembilan pembalap Spanyol itu musim ini dan yang ketiga secara beruntun, setelah hasil serupa di Austria dan Jepang. 

Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2026 (Aprilia Racing)
Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2026 (Aprilia Racing)

"Saya masih sedikit kecewa dengan hasil kemarin (Sprint Race-red) karena sebenarnya saya bisa menang, tetapi saya senang dengan hasil hari ini," ujarnya.  

2. Perebutan Juara Sengit

Terlepas dari itu, menurutnya, hal terpenting dalam tetap bersaing pada perebutan gelar juara MotoGP 2026. Ia pun kini fokus menatap seri berikutnya.

"Untuk kejuaraan, yang terpenting adalah tetap bersaing dalam perebutan gelar dan, yang paling utama, tiba di Valencia dengan peluang untuk menjadi juara,” tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247438/maximo_quiles_juara_moto3_2026_asparteam-CZlj_large.jpg
Pesan Marc Marquez untuk Maximo Quiles yang Juara Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247429/motogp_mandalika_2026-bhAN_large.jpg
Media Italia Soroti Momen Erick Thohir Serahkan Trofi MotoGP Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247397/pembalap_trackhouse_raul_fernandez-W81g_large.jpg
Kisah Haru Raul Fernandez, Runner-up MotoGP Mandalika 2026 meski Tampil dengan Dua Jari Patah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247357/marc_marquez_sebut_marco_bezzecchi_masih_berpeluang_juara_motogp_2026_marcmarquez93-9jNr_large.jpg
Marc Marquez Bicara Peluang Marco Bezzecchi Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247339/marc_marquez_hanya_finis_keenam_di_motogp_mandalika_2026_marcmarquez93-I5u6_large.jpg
Marc Marquez: Sirkuit Mandalika Tunjukkan Kelemahan Terbesar Saya di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247321/john_herdman-BjOu_large.jpg
Momen John Herdman Kibarkan Bendera Finis di MotoGP Mandalika 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement