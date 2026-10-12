Jorge Martin Akui Kehebatan Bezzecchi dan Raul Fernandez, Puas Finis Ketiga di MotoGP Mandalika 2026

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, senang bisa finis ketiga pada MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, pada Minggu (11/10/2026). Ia mengaku persaingan gelar juara masih tetap terbuka.

1. Senang Finis Ketiga

Gelar juara MotoGP Mandalika 2026 diraih pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Sementara urutan kedua ditempati pembalap Trackhouse MotoGP, Raul Fernandez.

Menurutnya, finis ketiga merupakan posisi terbaik yang dapat diraihnya saat balapan utama di Sirkuit Mandalika. Pasalnya, dua pembalap terdapat dapat menampilkan performa terbaik.

“Saya senang dengan podium ini karena saya berhasil meraih hasil terbaik yang bisa dicapai. Marco dan Raúl tampil lebih kuat sepanjang akhir pekan," katanya dalam keterangan Aprilia Racing, Senin (12/10/2026).

Ia mengaku telah berusaha mengejar mereka. Namun, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez masih lebih cepat.

Jorge Martín finis ketiga usai start dari baris kedua. Ini merupakan podium kesembilan pembalap Spanyol itu musim ini dan yang ketiga secara beruntun, setelah hasil serupa di Austria dan Jepang.

Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2026 (Aprilia Racing)

"Saya masih sedikit kecewa dengan hasil kemarin (Sprint Race-red) karena sebenarnya saya bisa menang, tetapi saya senang dengan hasil hari ini," ujarnya.

2. Perebutan Juara Sengit

Terlepas dari itu, menurutnya, hal terpenting dalam tetap bersaing pada perebutan gelar juara MotoGP 2026. Ia pun kini fokus menatap seri berikutnya.

"Untuk kejuaraan, yang terpenting adalah tetap bersaing dalam perebutan gelar dan, yang paling utama, tiba di Valencia dengan peluang untuk menjadi juara,” tuturnya.