Kata-Kata Pertama Marc Marquez Usai Putuskan Pensiun dari MotoGP

VALENCIA – Jagat balap motor dunia digemparkan oleh pengumuman mendadak dari megabintang asal Spanyol, Marc Marquez, yang resmi menyatakan pensiun dari ajang MotoGP pada penghujung musim 2026. Dengan keputusan ini, seri penutup Grand Prix Valencia akan menjadi panggung perpisahan terakhir sepanjang karier balapnya yang gemilang.

Grand Prix Valencia pun dipastikan menjadi balapan terakhir dalam perjalanan kariernya. Pengumuman tersebut disampaikan Marquez dengan cara yang tidak biasa.

1. Momen Perpisahan Ala Film Love Actually

Menjelang dimulainya sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia, Jumat (27/11/2026), kamera televisi menyorot pembalap Ducati itu yang tengah berada di dalam garasi. Ia terlihat memegang sejumlah kartu berisi pesan khusus untuk para penggemarnya.

Dengan konsep menyerupai adegan ikonik film Love Actually, Marquez secara bergantian memperlihatkan kartu-kartu tersebut hingga membentuk sebuah rangkaian pesan perpisahan.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya harap Anda menikmatinya sama seperti saya. Ini akan menjadi balapan terakhir saya di MotoGP. Kita telah menciptakan sejarah," demikian pesan yang disampaikan Marquez, dikutip Jumat (27/11/2026).