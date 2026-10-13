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Cetak 2 Rekor Sekaligus di Mandalika, Marco Bezzecchi Ukir Sejarah di MotoGP Indonesia 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |00:18 WIB
Cetak 2 Rekor Sekaligus di Mandalika, Marco Bezzecchi Ukir Sejarah di MotoGP Indonesia 2026
Cetak 2 Rekor Sekaligus di Mandalika, Marco Bezzecchi Ukir Sejarah di MotoGP Indonesia 2026 (Instagram/@marcobez72)
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JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026). Ini merupakan kemenangan ke-300 bagi pembalap Italia di kelas MotoGP. 

1. Rekor di Mandalika

Selain itu, kemenangan Marco Bezzecchi di Sirkuit Mandalika juga menghadirkan catatan tersendiri. Ini adalah kemenangan ke-11 Marco Bezzecchi di kelas MotoGP. 

Kemenangan itu diraih di sirkuit berbeda. Ini adalah  pencapaian yang sebelumnya hanya pernah diraih oleh Freddie Spencer, menurut laporan Crash. 

2. Kemenangan yang Ditunggu

Marco Bezzecchi merasa bahagia dengan kemenangannya di Mandalika. Ini merupakan kemenangan perdananya setelah bergelut dengan cedera pada musim ini. 

"Saya merasa sangat bahagia. Awal tahun berjalan sangat baik hingga seri Mugello, namun kemudian ada beberapa balapan yang berat dan masa-masa sulit," ujar Bezzecchi, melansir Crash, Selasa (12/10/2026).

Marco Bezzecchi beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)
Marco Bezzecchi beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

"Setelah cedera, proses kembalinya saya tidak buruk, tetapi sulit untuk bisa kembali naik ke podium tertinggi. Namun untungnya, hari ini kami berhasil melakukannya," ucapnya. 

Marco Bezzecchi bertarung ketat dengan pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, yang mengalami cedera jari. Raul Fernandez sempat memimpin jalannya balapan hingga lap 18 dari total 27 putaran. 

"Saya ingin tetap berada di depan, tetapi Raul jauh lebih kuat di awal balapan dan sulit untuk menjaga jarak agar tidak tertinggal jauh," kata Bezzecchi.

 

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