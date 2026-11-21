Hasil Kualifikasi Moto3 Portugal 2026: Veda Ega Pratama Harus Start dari Posisi 16

Veda Ega Pratama harus puas mengakhiri kualifikasi Moto3 2026 di posisi 16 (Foto: Honda Racing)

PORTIMAO – Hasil Kualifikasi Moto3 Portugal 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama sayangnya harus start dari posisi 16 pada balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Sabtu (21/11/2026) malam WIB.

Veda Ega berhasil melaju ke sesi kualifikasi kedua atau Q2 setelah menyelesaikan practice di urutan ke-14. Pembalap Malaysia, Hakim Danish (MT Helmets), juga mengikuti Q2 setelah melewati sesi sebelumnya.

Persaingan di Q2 berlangsung ketat sejak menit-menit awal dengan Maximo Quiles (CF Moto Aspar Team) sempat mencatatkan waktu tercepat. Sementara itu, Veda Ega berada di posisi ke-12 pada awal sesi tersebut.

David Almansa (Intact GP) kemudian mengambil alih posisi teratas saat kualifikasi memasuki pertengahan sesi. Veda Ega kembali mengalami penurunan posisi dan menempati urutan ke-13.

Almansa mampu mempertahankan keunggulannya dengan terus memperbaiki catatan waktu di lintasan. Pembalap asal Spanyol tersebut sempat mencatatkan waktu 1 menit 45,979 detik sebelum kembali mempertajam performanya.

Pada kesempatan terakhir, Almansa berhasil mencatatkan waktu 1 menit 45,652 detik untuk mengamankan posisi terdepan. Catatan tersebut tidak mampu dikejar para rival hingga sesi kualifikasi berakhir.