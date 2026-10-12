Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bicara Peluang Marco Bezzecchi Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Mandalika 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |09:24 WIB
Marc Marquez Bicara Peluang Marco Bezzecchi Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Mandalika 2026
Marc Marquez sebut Marco Bezzecchi masih berpeluang juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, tidak pernah mencoret Marco Bezzecchi dari perebutan gelar juara MotoGP 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menilai masih banyak poin yang diperebutkan sehingga Marco Bezzecchi masih berpeluang mengangkat trofi di akhir musim.

1. Marco Bezzecchi Juara MotoGP Mandalika 2026

Marco Bezzecchi baru saja keluar sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Ia keluar sebagai rider tercepat meski memulai balapan dari posisi dua.

Marco Bezzecchi juara MotoGP Mandalika 2026. (Foto: Instagram/@aprilia)
Marco Bezzecchi juara MotoGP Mandalika 2026. (Foto: Instagram/@aprilia)

Rider asal Italia itu mengungguli dua rivalnya dalam perebutan juara MotoGP 2026, Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Marc Marquez (Ducati Lenovo). Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Mandalika pada Minggu 11 Oktober 2026, Jorge Martin finis ketiga sedangkan Marc Marquez menempati posisi enam.

“Jelas masih banyak poin yang bisa diperebutkan dan kami sudah melihat bahwa apa pun bisa terjadi. Marco Bezzecchi menang hari ini dan tahun lalu juga memenangi dua balapan terakhir,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari GPOne, Senin (12/10/2026).

“Bezzecchi akan tampil cepat di semua sirkuit, seperti yang sudah ia buktikan tahun lalu. Martin merupakan pembalap yang paling dekat dengan saya di klasemen. Namun, saya sedang bersaing memperebutkan gelar juara dunia melawan dua pembalap Aprilia yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kami akan berusaha fokus pada pekerjaan kami sendiri,” tegas Marc Marquez.

2. Jorge Martin Masih di Puncak

Setelah melewati 18 seri MotoGP 2026, Jorge Martin duduk di puncak klasemen dengan 355 angka. Ia hanya unggul dua angka atas Marc Marquez di posisi dua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247339/marc_marquez_hanya_finis_keenam_di_motogp_mandalika_2026_marcmarquez93-I5u6_large.jpg
Marc Marquez: Sirkuit Mandalika Tunjukkan Kelemahan Terbesar Saya di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247321/john_herdman-BjOu_large.jpg
Momen John Herdman Kibarkan Bendera Finis di MotoGP Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247328/marc_marquez_di_motogp_mandalika_2026-0Je5_large.jpg
Marc Marquez Sebut Mandalika Sirkuit Tersulit, Puas Finish di Posisi 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247316/motogp_mandalika-BN8Z_large.jpg
MotoGP Indonesia 2026 Pecahkan Rekor Penonton, Tembus 157 Ribu Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247294/marco_bezzecchi_di_motogp_mandalika_2026-JmbY_large.jpg
Aprilia Berjaya di MotoGP Mandalika 2026, Sapu Bersih 4 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247275/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin_di_motogp_austria_2026-LKQg_large.jpg
Klasemen MotoGP 2026 Usai Main Race MotoGP Mandalika 2026: Jorge Martin Kembali Kudeta Marc Marquez
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement