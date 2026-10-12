Marc Marquez Bicara Peluang Marco Bezzecchi Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Mandalika 2026

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, tidak pernah mencoret Marco Bezzecchi dari perebutan gelar juara MotoGP 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menilai masih banyak poin yang diperebutkan sehingga Marco Bezzecchi masih berpeluang mengangkat trofi di akhir musim.

1. Marco Bezzecchi Juara MotoGP Mandalika 2026

Marco Bezzecchi baru saja keluar sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Ia keluar sebagai rider tercepat meski memulai balapan dari posisi dua.

Marco Bezzecchi juara MotoGP Mandalika 2026. (Foto: Instagram/@aprilia)

Rider asal Italia itu mengungguli dua rivalnya dalam perebutan juara MotoGP 2026, Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Marc Marquez (Ducati Lenovo). Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Mandalika pada Minggu 11 Oktober 2026, Jorge Martin finis ketiga sedangkan Marc Marquez menempati posisi enam.

“Jelas masih banyak poin yang bisa diperebutkan dan kami sudah melihat bahwa apa pun bisa terjadi. Marco Bezzecchi menang hari ini dan tahun lalu juga memenangi dua balapan terakhir,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari GPOne, Senin (12/10/2026).

“Bezzecchi akan tampil cepat di semua sirkuit, seperti yang sudah ia buktikan tahun lalu. Martin merupakan pembalap yang paling dekat dengan saya di klasemen. Namun, saya sedang bersaing memperebutkan gelar juara dunia melawan dua pembalap Aprilia yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kami akan berusaha fokus pada pekerjaan kami sendiri,” tegas Marc Marquez.

2. Jorge Martin Masih di Puncak

Setelah melewati 18 seri MotoGP 2026, Jorge Martin duduk di puncak klasemen dengan 355 angka. Ia hanya unggul dua angka atas Marc Marquez di posisi dua.