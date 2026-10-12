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Marc Marquez Sebut Mandalika Sirkuit Tersulit, Puas Finish di Posisi 6

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |02:21 WIB
Marc Marquez Sebut Mandalika Sirkuit Tersulit, Puas Finish di Posisi 6
Marc Marquez Sebut Mandalika Sirkuit Tersulit, Puas Finish di Posisi 6 (Instagram/@marcmarquez93)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, senang bisa finish di posisi 6 pada MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026). Pasalnya, ia mengaku hanya kehilangan sedikit poin dari pemuncak klasemen sementara yakni pembalap Aprilia Racing Jorge Martin, di sirkuit yang disebutnya sangat sulit. 

1. Marc Marquez Puas

Usai balapan utama MotoGP Mandalika 2026, Jorge Martin kembali menempati posisi puncak yang sebelumnya ditempati Marc Marquez dengan 355 poin. Ia unggul dari Marc Marquez yang mengemas 353 poin. 

Pembalap berjuluk Baby Alien itu berhasil mematahkan rekor buruk tak finish saat balapan utama di Sirkuit Mandalika sejak 2022. Ia finish di posisi 6, setelah menjuarai sprint race di Mandalika 2026. 

"Jadi, penjelasannya sederhana. Pada hari Kamis, jika Anda mengatakan kepada saya bahwa sepanjang akhir pekan ini saya hanya kehilangan tiga poin dari (Marco) Bezzecchi dan menyamai perolehan poin Martin, itu adalah sebuah impian," katanya melansir Crash, Senin (12/10/2026). 

Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@marcmarquez93)

Ia mengaku berhasil mewujudkan hal itu di sirkuit Mandalika yang menurutnya paling sulit buat Ducati. 

"Kami berhasil mewujudkannya, di sirkuit yang paling sulit bagi kami. Kami menjalani akhir pekan yang hebat; kami mampu tampil konsisten sepanjang akhir pekan," tutur juara dunia 7 kali itu. 

Marc Marquez mengaku mengalami kesulitan saat balapan utama yang berlangsung selama 27 putaran. Hal ini terutama terjadi pada paruh kedua balapan tersebut. 

 

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