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Momen John Herdman Kibarkan Bendera Finis di MotoGP Mandalika 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |04:33 WIB
Momen John Herdman Kibarkan Bendera Finis di MotoGP Mandalika 2026
Momen John Herdman Kibarkan Bendera Finis di MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@officialjohnherdman)
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LOMBOK - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mendapatkan kesempatan istimewa usai membawa Skuad Garuda juara FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman diberi mandat untuk mengibarkan bendera di garis finis balapan MotoGP Indonesia 2026.\

1. Kibarkan Bendera Finis

John Herdman tampak berdiri di pinggir lintasan balap Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu (11/10/2026). Dalam foto yang beredar, pelatih asal Inggris itu mengenakan jersei Timnas Indonesia sambil memegang bendera kotak-kotak hitam putih.

Momen itu menjadi sorotan mengingat tugas yang diemban Herdman cukup mendadak. Kabarnya, pelatih Timnas Indonesia itu menggantikan peran Agnez Mo untuk mengibarkan bendera di garis finis.

MotoGP Mandalika (@marcobez72)
MotoGP Mandalika (@marcobez72)

Ini merupakan pergantian ketiga setelah Raffi Ahmad awalnya ditugaskan untuk mengibarkan bendera tersebut. Meski begitu, Herdman menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera dari kalangan tokoh sepak bola.

Sebelumnya, tugas tersebut sering diberikan kepada kalangan selebritas. Sebagai contoh, pada dua musim sebelumnya, Maia Estianty mengibarkan bendera finis di Sirkuit Mandalika pada 2024. Sementara pada 2025, giliran Angga Yunanda yang mengibarkan bendera finis. 

Sementara itu, balapan di Sirkuit Mandalika telah selesai. Seri balapan ke-17 dalam kalender MotoGP itu memperlihatkan dominasi Aprilia Racing.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) berhasil menjadi juara dalam balapan utama. Dia diikuti oleh Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Jorge Martin (Aprilia Racing), dan Ai Ogura (Trackhouse Aprilia).

 

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