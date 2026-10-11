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Marc Marquez Juara MotoGP 2026 jika Kampiun MotoGP Mandalika 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |09:59 WIB
Marc Marquez Juara MotoGP 2026 jika Kampiun MotoGP Mandalika 2026?
Marc Marquez berpeluang juara MotoGP Mandalika 2026. (Foto: MotoGP.com)
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PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, juara MotoGP 2026 jika kampiun MotoGP Mandalika 2026? Ada siklus unik di mana kampiun MotoGP Mandalika berpeluang juara dunia di akhir musim.

Namun, ada satu syarat lain yang mengikuti. Syarat yang dimaksud adalah, si pembalap wajib masuk dalam perburuan gelar juara di musim tersebut.

1. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Lebih Dulu

Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Sirkuit Mandalika sejak 2022 menjadi salah satu tuan rumah lomba balap motor paling prestisius tersebut. Jawara MotoGP Mandalika edisi perdana adalah Miguel Oliviera (KTM) pada 2022. Di akhir musim, rider asal Portugal itu tidak menjadi juara dunia karena sejak awal memang tidak masuk dalam perburuan gelar.

Siklus positif itu baru tercipta pada MotoGP 2023. Momen pertama terjadi pada MotoGP Mandalika 2023 saat rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai pemenang.

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- bersaing ketat dengan Jorge Martin (Pramac Racing) dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Francesco Bagnaia kemudian diuntungkan dengan hasil minor yang didapat Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2023.

Saat Francesco Bagnaia keluar sebagai jawara MotoGP Mandalika 2023, The Martinator -julukan Jorge Martin- gagal finis! Efeknya di akhir musim, Francesco Bagnaia menjadi juara dunia dengan koleksi 467 angka, unggul 39 poin atas Jorge Martin di posisi dua.

 

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