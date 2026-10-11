Profil Marco Bezzecchi, Pembalap MotoGP yang Dijuluki The Bez

PROFIL Marco Bezzecchi, pembalap MotoGP yang memiliki julukan The Bez ini menarik untuk diulas. Apalagi dalam beberapa musim terakhir, nama pembalap asal Italia tersebut kerap bersaing di papan atas klasemen kelas para raja, bersanding dengan sejumlah pembalap senior yang lebih dulu malang melintang di dunia MotoGP.

Lantas, seperti apa profil sosok yang akrab disapa “The Bez” ini?

1. Profil Marco Bezzecchi

Dilansir dari laman resmi milik MotoGP, Marco Bezzecchi merupakan pembalap asal Italia yang lahir di Rimini pada 12 November 1998. Bezzecchi dikenal sebagai lulusan VR46 Riders Academy, akademi pembinaan pembalap muda yang didirikan oleh legenda MotoGP Valentino Rossi.

Berkat latar belakang tersebut, Bezzecchi kerap disebut sebagai salah satu murid didik Rossi di dunia balap dan akrab disapa dengan julukan “Bez”. Kini, pembalap bernomor start 72 tersebut memperkuat tim Aprilia Racing di kelas MotoGP.

Dengan postur tinggi 176 cm dan berat 64 kg, Bezzecchi dikenal sebagai sosok pembalap yang energik sekaligus tampil percaya diri di atas lintasan dan menjadi salah satu nama yang diperhitungkan dalam persaingan MotoGP.

Marco Bezzecchi beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

2. Perjalanan Karier Marco Bezzecchi

Menurut laman resmi milik MotoGP, Marco Bezzecchi mengawali kariernya di ajang CIV Moto3 Italia sebagai runner-up pada tahun 2014 sebelum akhirnya berhasil meraih gelar juara pada tahun 2015 melalui tujuh kemenangan. Pada tahun yang sama, ia juga tampil di Kejuaraan Dunia Moto3 bersama San Carlo Team Italia.

Setelah sempat berpindah tim, Bezzecchi bergabung dengan Redox PruestelGP pada 2018 dan berhasil meraih sembilan podium, termasuk tiga kemenangan, hingga sempat menjadi penantang gelar juara dunia Moto3 pada musim tersebut.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, kariernya berlanjut ke kelas Moto2 pada 2019 bersama Red Bull KTM Tech3 sebelum pindah ke Sky Racing Team VR46 pada 2020 dan mencatatkan tujuh podium dengan dua kemenangan. Performa tersebut membuatnya mendapatkan promosi ke MotoGP pada 2022 bersama skuad Mooney VR46 Racing Team.