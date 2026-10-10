Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race MotoGP Mandalika: Marc Marquez Kudeta Posisi Jorge Martin!

LOMBOK — Perhelatan sprint race MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (10/10/2026) siang WIB, menyajikan drama luar biasa. Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses keluar sebagai pemenang usai memanfaatkan blunder krusial yang dilakukan oleh rival utamanya.

Jalannya balapan pendek ini langsung diwarnai insiden menegangkan pada tikungan pertama. Dua pembalap, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) dan Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), terlibat senggolan hingga terperosok ke luar lintasan dan terpaksa gagal finis (DNF).

Selepas insiden tersebut, Jorge Martin (Aprilia Racing) langsung melesat memimpin jalannya balapan. Pembalap asal Spanyol itu nyaman berada di depan Marc Marquez dan Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) hingga memasuki paruh balapan.

Di balik kemudi motornya, Marquez terus mencoba mendekat dan memacu kecepatan. Namun, upaya The Baby Alien sempat menemui jalan buntu karena Martin tampil begitu solid di barisan depan.

1. Drama Tikungan Akhir

Memasuki lima putaran tersisa, kejutan besar pun terjadi di lintasan. Jorge Martin yang sebelumnya memegang kendali penuh mulai mengalami penurunan performa, yang diduga terkendala masalah tekanan ban (tyre pressure).

Melihat celah tersebut, Marquez yang berada di posisi kedua langsung tancap gas menyalip Martin. Perubahan pimpinan balapan ini membuat suasana Sirkuit Mandalika bergemuruh.

Raul Fernandez beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Puncak drama tersaji pada putaran kedua terakhir jelang garis finish. Martin berupaya keras merebut kembali posisinya, namun justru melakukan kesalahan fatal yang membuatnya terlempar jauh ke posisi keempat.

Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan dengan sempurna oleh Marquez untuk mengamankan podium juara. Ia akhirnya menyentuh garis finis terdepan, diikuti oleh Ai Ogura di tempat kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga.