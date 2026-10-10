Marc Marquez Nyaris Tumbang Usai Menang Sprint Race MotoGP Mandalika 2026: Kepala Saya Pusing

LOMBOK – Marc Marquez terlihat kelelahan dan nyaris tumbang usai menang Sprint Race MotoGP Mandalika 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengakui merasa sedikit pusing.

Sprint Race MotoGP 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (10/10/2026) siang WIB. Marquez tampil sebagai pemenang usai start posisi empat.

1. Insiden

Aksi Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: MotoGP)

Kemenangan Marquez tidak terlepas dari sejumlah insiden. Ia selamat dari kecelakaan yang melibatkan dua pembalap, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi, di tikungan pertama selepas start.

Marquez beruntung Jorge Martin yang memimpin lomba, harus berhadapan dengan turunnya tekanan angin ban. Alhasil, ia mewarisi posisi terdepan ketika masih menyisakan 5 lap dari 13 putaran.

2. Pusing

Itu adalah kemenangan Sprint Race pertama bagi Marquez di Sirkuit Mandalika. Tapi, ada yang aneh dengan pembalap asal Spanyol tersebut ketika prosesi penyerahan medali emas.

Marquez terlihat terduduk lesu di samping motornya. Ia kemudian menyiram kepalanya dengan air dari botol seperti hendak menurunkan suhu badan di tengah cuaca panas.