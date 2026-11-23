Dani Pedrosa Beberkan Kunci Rahasia Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026 meski Sempat Tercecer di Awal

PORTIMAO - Pembalap penguji KTM, Dani Pedrosa memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan rider Ducati Lenovo, Marc Marquez, menyegel gelar juara dunia MotoGP 2026. Menurut Pedrosa, pencapaian tersebut sangat pantas diraih melihat beratnya perjuangan Marquez dalam melewati masa sulit.

Ya, Marc Marquez sukses mengamankan gelar MotoGP 2026. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu dipastikan sebagai juara dunia setelah finis kedelapan di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal pada Minggu (22/11/2026) malam WIB.

1. Perjuangan Melawan Cedera sejak 2020

Sebagai mantan rekan setim selama di Repsol Honda, Pedrosa mengatakan Marc Marquez memang tidak mudah untuk merebut gelar balap motor dunia musim ini. Pasalnya, The Baby Alien itu sempat berjuang untuk pulih dari cedera di awal musim dan akhirnya menjadi juara.

"Hari bersejarah bagi dunia sepeda motor, dan juga bagi dunia sepeda motor Spanyol. Hari yang luar biasa bagi Ducati, bagi Marc, bagi semua penggemar Marc," Pedrosa dilansir dari Motosan, Senin (23/11/2026).

“Terutama bagi semua penggemar sepeda motor, dan bahkan mereka yang bukan penggemar, yang melihat dalam diri Marc sosok dengan semangat mengatasi kesulitan dan ketahanan yang telah ia tunjukkan sejak cedera seriusnya pada tahun 2020. Dan cedera yang dideritanya tahun ini juga, jadi, tanpa ragu, hari yang luar biasa di mana semua usaha itu telah membuahkan hasil.” tambahnya.

Dani Pedrosa & Marc Marquez

2. Lebih Bijak dan Samai Agostini

Pedrosa menilai Marc Marquez memang pada musim ini cukup bijak dalam bermanuver, tetapi tidak hilang daya juang untuk naik podium. Langkah itu Marc Marquez pilih agar tidak banyak cedera pada musim ini.