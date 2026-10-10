Menang di Sprint Race MotoGP Indonesia 2026, Marc Marquez Hapus Tren Buruk Sirkuit Mandalika!

LOMBOK – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil perkasa dengan menyabet gelar juara sprint race MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (10/10/2026) siang WIB. Hasil manis ini tak hanya mengakhiri tren buruk sang pembalap di trek kebanggaan Indonesia tersebut, tetapi juga melesatkannya ke posisi teratas klasemen sementara.

Memulai balapan dari posisi start keempat, rider berjuluk The Baby Alien tersebut langsung melesat kencang dan menempel ketat di urutan kedua.

Marquez terus membayangi Jorge Martin (Aprilia Racing) yang memimpin jalannya balapan. Nasib sial menimpa Martin pada lima putaran terakhir ketika melakukan kesalahan teknis, yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh Marquez untuk merebut posisi terdepan.

Marquez akhirnya menyentuh garis finis di urutan pertama pada sprint race MotoGP Indonesia 2026. Pemilik delapan gelar juara dunia tersebut mengungguli Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) di urutan ketiga.

Aksi Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2026. (Foto: MotoGP)

1. Akhiri Tren Buruk di Sirkuit Mandalika

Kemenangan ini menjadi raihan prestasi terbaik Marc Marquez selama mengaspal di Sirkuit Mandalika. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu tercatat belum pernah menyentuh garis finis pada sesi balapan utama (main race) sejak edisi 2022.