Kisah Comeback Dramatis Marc Marquez, Tertinggal 102 Poin hingga Kembali Jadi Raja MotoGP

PEMBALAP asal Spanyol, Marc Marquez resmi menahbiskan diri sebagai juara dunia MotoGP 2026 usai finis di posisi kedelapan pada GP Portugal di Sirkuit Algarve, Minggu 22 November 2026. Tambahan poin tersebut membuat perolehan angka pembalap Ducati Lenovo itu tak lagi terkejar dengan satu seri tersisa.

Pencapaian ini sekaligus mengantarkan Marquez mengoleksi delapan gelar juara dunia kelas premier, menyamai rekor sepanjang masa milik Giacomo Agostini dan melampaui catatan tujuh gelar Valentino Rossi. Kemenangan musim ini terasa jauh lebih bersejarah karena diraih setelah bangkit dari defisit 102 poin, rekor comeback terbesar di MotoGP yang melewati catatan 91 poin Francesco Bagnaia pada 2022.

"Luar biasa! Saya harus tersenyum. Ini adalah musim ketika saya harus beradaptasi dengan berbagai keadaan. Pada paruh pertama musim, saya menyadari bahwa mengandalkan insting saja tidak lagi berhasil," ungkap Marquez sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (24/11/2026).

1. Tertinggal Jauh di Paruh Awal

Perjalanan menuju mahkota kedelapan ini sempat diwarnai situasi kelam sejak awal kompetisi akibat dampak cedera bahu pada akhir 2025, termasuk insiden di MotoGP Mandalika. Dalam tujuh seri pembuka, ia gagal memenangi satu pun balapan utama saat duo Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan Jorge Martín, melaju kencang di barisan depan.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)

Pukulan terberat datang pada Mei ketika Marquez mengalami kecelakaan dalam sprint race MotoGP Prancis 2026 yang memicu cedera kaki dan bahu hingga memaksanya menjalani dua kali operasi serta absen di MotoGP Catalunya. Selepas seri MotoGP Italia 2026 di Mugello, jarak poinnya dengan pemuncak klasemen saat itu, Marco Bezzecchi, melebar hingga 102 angka.

Menghadapi masa sulit tersebut, dukungan penuh orang-orang terdekat membuat mentalitasnya tetap terjaga meski ia sempat merasa peluangnya sudah habis.

"Pada satu titik, bahkan saya merasa semuanya sudah berakhir. Namun, orang-orang di sekitar saya, tim, saudara laki-laki, kekasih, keluarga, dan Ducati, selalu percaya kepada saya. Mereka berkata, 'Tolong selesaikan balapan dan kesempatanmu akan datang.' Dan itulah yang saya lakukan," tutur Marquez.