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HOME SPORTS MOTOGP

Serunya Nonton Langsung MotoGP Mandalika 2026, Hadiah Setia Gunakan Pertamax Turbo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |15:05 WIB
Serunya Nonton Langsung MotoGP Mandalika 2026, Hadiah Setia Gunakan Pertamax Turbo
Sepuluh pelanggan setia Pertamax Turbo berkesempatan menyaksikan langsung MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Dok. Pribadi)
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LOMBOK – Sepuluh pelanggan setia Pertamax Turbo berkesempatan menyaksikan langsung MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 9-11 Oktober. Mereka diajak Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga lewat program Pertamax Turbo Ultimate Experience 2026.

Kesepuluh pemenang berasal dari Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, Sidoarjo, Banyumas, dan Bandung. Mereka mendapatkan tiket transportasi pulang-pergi dan akomodasi dari daerah asal menuju Mandalika, tiket VIP Deluxe untuk menyaksikan balapan, serta akses ke paddock dan Garage VR46.

Fabio Di Giannantonio beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Fabio Di Giannantonio beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Para pemenang juga berkesempatan bertemu pembalap MotoGP Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Mereka juga berjumpa Brand Ambassador Pertamax Turbo Sean Gelael; KOL Om Mobi dan Den Dimas; serta memperoleh merchandise eksklusif.

1. Reward

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan, program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang aktif melakukan transaksi Pertamax Turbo melalui aplikasi MyPertamina. Ia berharap reward ini mempererat hubungan dengan pelanggan.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang berkesan kepada pelanggan setia Pertamax Turbo. Melalui Pertamax Turbo Ultimate Experience 2026, mereka berkesempatan menyaksikan langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika, merasakan atmosfer balap dari dekat, serta menikmati pengalaman eksklusif yang kami siapkan,” ujar Eko, Sabtu (10/10/2026).

“Program ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk terus mempererat hubungan dengan pelanggan dan mendorong loyalitas mereka menggunakan MyPertamina,” sambungnya.

 

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