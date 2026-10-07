PBSI Bagi-Bagi Bonus untuk Peraih Medali di Asian Games 2026, Totalnya Rp4,5 Miliar!

JAKARTA – PBSI bagi-bagi bonus untuk peraih medali di Asian Games 2026. Nominal yang dibagikan total mencapai Rp4,5 miliar!

Tim beregu putra menjadi penerima bonus terbesar setelah sukses merebut medali emas. Mereka mendapatkan bonus Rp2 miliar, sedangkan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang juga meraih emas nomor perorangan memperoleh Rp1 miliar.

"Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersyukur sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh tim bulu tangkis Indonesia yang telah berjuang di Asian Games Aichi-Nagoya 2026," ujar Ketua Umum PBSI, Fadil Imran, di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

1. Penunjang Performa

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Fadil menegaskan apresiasi tidak hanya diberikan kepada atlet yang berhasil naik podium. Peran pelatih, tim performance official, staf, karyawan Pelatnas, serta pihak yang bekerja di belakang layar juga mendapat perhatian PBSI.

"Kami membawa pulang dua emas, satu perak, dan tiga perunggu. Tentu kami bangga. Namun, yang ingin kami apresiasi bukan hanya mereka yang berdiri di podium. Ada para pelatih, tim performance official, staf dan karyawan Pelatnas, serta banyak orang yang bekerja di belakang layar," tambahnya.

2. Jam Tangan

Peraih medali perak dari sektor ganda campuran, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, juga mendapatkan apresiasi dari PBSI. Keduanya menerima bonus sebesar Rp500 juta atas pencapaian di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim beregu putri yang meraih medali perunggu memperoleh bonus Rp500 juta. Untuk peraih medali perunggu nomor perorangan, PBSI memberikan bonus masing-masing Rp250 juta kepada Alwi Farhan serta Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Selain bonus uang, PBSI juga memberikan hadiah berupa jam tangan kepada setiap pemain. Apresiasi turut diberikan kepada pelatih dan ofisial yang berperan dalam perjalanan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026.