Kontingen Indonesia Capai Target di Asian Games 2026, CdM Todotua Pasaribu Bongkar Rahasianya

Todotua Pasaribu (tengah) sebut koordinasi jadi kunci sukses tim Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

CHEF de Mission (CdM) atau Kepala Kontingen Tim Indonesia di Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, ofisial, cabang olahraga, NOC Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta seluruh pihak yang mendukung perjuangan Tim Indonesia sepanjang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebab, berkat perjuangan seluruh elemen, kontingen Indonesia mencapai target di Asian Games 2026.

Sekadar diketahui, kontingen Indonesia ditargetkan Kemenpora meraih empat medali emas. Lewat perjuangan keras, Tim Indonesia meraih 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu.

Lifter Indonesia Rahmat Erwin raih emas Asian Games 2026 (NOC Indonesia)

"Alhamdulillah, puji syukur. Final per hari ini, setelah kita mengetahui total medali yang dicapai dan diraih oleh Tim Indonesia sebanyak 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Tentunya ini adalah capaian yang terbaik,” ujar Todotua.

"Berdasarkan target yang diberikan Kemenpora, empat emas, maka Tim Indonesia dalam Asian Games ini bisa mencapai sebanyak lima emas," imbuhnya.

1. Koordinasi Kuat

Todotua menilai pencapaian tersebut merupakan hasil dari koordinasi dan konsolidasi yang kuat antara Tim CdM, NOC Indonesia, Kemenpora, serta seluruh cabang olahraga yang berjuang di Aichi-Nagoya.

“Asian Games adalah ajang pertarungan yang penuh dengan tantangan. Tapi dengan koordinasi yang baik, dengan konsolidasi yang baik, kami dengan NOC, dengan Kemenpora dan khususnya para cabang olahraga yang mengikuti kompetisi ini, kita berkoordinasi dengan baik,” sebut Todotua.