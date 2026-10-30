Ketum PB ISSI Apresiasi Sumbangan 3 Medali Perunggu Atlet Balap Sepeda di Asian Games 2026

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengapresiasi keberhasilan tiga atlet balap sepeda menyumbang medali di Asian Games 2026. Ketiganya meraih perunggu pada ajang multievent tersebut.

Pria yang juga Kepala Staf Kepresidenan itu mendampingi ketiga atlet dalam penyerahan penghargaan dan bonus oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026 siang WIB. Listyo mengatakan, prestasi tersebut adalah momentum yang harus dijaga.

Jasmine Azzahra menyabet medali perunggu di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

“Ini menjadi momentum bagi PB ISSI untuk terus memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas latihan, serta mempersiapkan atlet-atlet unggulan agar mampu bersaing dan meraih prestasi lebih tinggi pada kompetisi internasional berikutnya,” kata Listyo, dikutip Jumat (30/10/2026).

1. Arahan Pelatih

Dalam kesempatan tersebut, Listyo turut berfoto bersama para atlet balap sepeda peraih medali. Ketiga atlet tersebut yakni Sayu Bella Sukma Dewi, peraih medali perunggu nomor Women’s Cross-Country Mountain Bike; Feri Yudoyono, peraih medali perunggu nomor Men’s Cross-Country Mountain Bike; serta Jasmine Az Zahra Setyobudi, peraih medali perunggu nomor Women’s BMX Racing.

Keberhasilan ketiga atlet tersebut juga tidak terlepas dari peran para pelatih, yakni M. Aliza Gibran selaku pelatih Mountain Bike dan Ari Kristanto selaku pelatih BMX Racing. Tak lupa ada dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga balap sepeda nasional.