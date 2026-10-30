Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketum PB ISSI Apresiasi Sumbangan 3 Medali Perunggu Atlet Balap Sepeda di Asian Games 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |13:27 WIB
Ketum PB ISSI Apresiasi Sumbangan 3 Medali Perunggu Atlet Balap Sepeda di Asian Games 2026
Ketum PB ISSI, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengapresiasi keberhasilan tiga atlet balap sepeda menyumbang medali di Asian Games 2026 (Foto: PB ISSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengapresiasi keberhasilan tiga atlet balap sepeda menyumbang medali di Asian Games 2026. Ketiganya meraih perunggu pada ajang multievent tersebut.

Pria yang juga Kepala Staf Kepresidenan itu mendampingi ketiga atlet dalam penyerahan penghargaan dan bonus oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026 siang WIB. Listyo mengatakan, prestasi tersebut adalah momentum yang harus dijaga.

Jasmine Azzahra menyabet medali perunggu di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Jasmine Azzahra menyabet medali perunggu di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

“Ini menjadi momentum bagi PB ISSI untuk terus memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas latihan, serta mempersiapkan atlet-atlet unggulan agar mampu bersaing dan meraih prestasi lebih tinggi pada kompetisi internasional berikutnya,” kata Listyo, dikutip Jumat (30/10/2026).

1. Arahan Pelatih

Dalam kesempatan tersebut, Listyo turut berfoto bersama para atlet balap sepeda peraih medali. Ketiga atlet tersebut yakni Sayu Bella Sukma Dewi, peraih medali perunggu nomor Women’s Cross-Country Mountain Bike; Feri Yudoyono, peraih medali perunggu nomor Men’s Cross-Country Mountain Bike; serta Jasmine Az Zahra Setyobudi, peraih medali perunggu nomor Women’s BMX Racing.

Keberhasilan ketiga atlet tersebut juga tidak terlepas dari peran para pelatih, yakni M. Aliza Gibran selaku pelatih Mountain Bike dan Ari Kristanto selaku pelatih BMX Racing. Tak lupa ada dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga balap sepeda nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/43/3249163/yang_seung_hye-gQkh_large.jpg
Kisah Yang Seung Hye, Atlet Anggar Cantik Korea Selatan yang Sempat Dikira Karakter AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/43/3246724/raja_sapta_oktohari_terus_berjuang_memajukan_prestasi_olahraga_indonesia-igBM_large.jpg
5 Emas Asian Games 2026 Bukan Akhir, Raja Sapta Oktohari Desak Indonesia Ubah Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/43/3246701/samuel_maxson_septionus_mencatatkan_prestasi_gemilang_di_asian_games_2026-exYb_large.jpeg
Liquor Harrison dan Samuel Maxson Pecahkan Rekor Nasional di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/43/3246499/todotua_pasaribu_bangga_atas_pencapaian_para_atlet_indonesia_di_asian_games_2026_noc_indonesia-ADLd_large.jpg
CdM Todotua Pasaribu Ungkap Makna di Balik Peringkat 16 Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/40/3246561/pebulu_tangkis_indonesia_di_asian_games_2026_dapat_hadiah_jam_tangan_pbsi-BAux_large.jpg
Bukan Rolex, Atlet Bulu Tangkis Indonesia Dapat Jam Tangan Lokal Usai Bersinar di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/40/3246556/tim_beregu_putra_bulu_tangkis_indonesia_dapat_rp2_miliar_setelah_raih_emas_asian_games_2026_pbsi-eAmX_large.jpg
Ketum PBSI: Bulu Tangkis adalah Aset Bangsa, Target Kami Emas Olimpiade Los Angeles 2028!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement