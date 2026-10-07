Erick Thohir Puas Target Emas Asian Games 2026 Terlampaui, Cabor Tak Capai Sasaran Dievaluasi

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mengapresiasi pencapaian kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 yang berhasil melampaui target medali emas. Indonesia meraih lima medali emas pada Asian Games 2026.

1. Puas Target Terlampaui

Lima emas tersebut disumbangkan sejumlah cabang olahraga (cabor), yaitu bulutangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Dua emas bulutangkis diraih melalui nomor beregu putra serta ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Sementara Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan emas dari cabang angkat besi kelas 75 kg putra. Dua emas lainnya datang dari Desak Made Rita Kusuma Dewi di nomor speed putri panjat tebing dan Nurisa Dian Ashrifah dari panahan nomor compound.

Erick menilai pencapaian tersebut menjadi hal positif karena medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Namun, dia meminta persiapan untuk menghadapi ajang berikutnya segera dilakukan.

"Ya, melebihi target. Saya senang medali-medali itu dikumpulkan dari cabang-cabang Olimpiade. Ada panahan, ada bulutangkis, angkat besi, lalu panjat tebing," kata Erick kepada awak media di Jakarta Utara, dikutip Rabu (7/10/2026).

Menpora Erick Thohir (Okezone/Cikal Bintang)

2. Persiapan SEA Games dan Olimpiade

Ia menjelaskan, pemerintah akan mulai persiapan untuk SEA Games 2027 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana Pelatnas jangka panjang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, ini yang kita minggu depan, saya sudah minta mulai refocusing buat Pelatnas SEA Games 2027 dan Olimpiade. Kita mulai sekarang. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kami mau ada Pelatnas jangka panjang, jadi kita sudah mulai lagi," ucap Erick.