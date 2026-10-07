Bukan Rolex, Atlet Bulu Tangkis Indonesia Dapat Jam Tangan Lokal Usai Bersinar di Asian Games 2026

APRESIASI untuk para pebulu tangkis Indonesia yang tampil di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 terus berdatangan. Kali ini, atlet Pelatnas PBSI mendapat hadiah berupa jam tangan produksi dalam negeri merek Regan Harney.

Pemberian apresiasi tersebut berlangsung dalam acara Tasyakuran Pencapaian Tim Bulutangkis di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Acara tersebut digelar di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (7/10/2026).

Pebulu tangkis Indonesia mendapatkan apresiasi dari PBSI. (Foto: Humas PP PBSI)

Hadiah jam tangan lokal itu menarik perhatian karena berkaitan dengan selebrasi atlet Indonesia saat menerima medali Asian Games. Alwi Farhan dan rekan-rekannya sebelumnya melakukan selebrasi dengan menunjuk pergelangan tangan yang kemudian ramai dibicarakan di media sosial.

Selebrasi tersebut sempat dikaitkan warganet dengan jam tangan mewah Rolex. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang memberikan jam tangan Rolex kepada jajaran Timnas Indonesia setelah Skuad Garuda memastikan tempat di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Namun, jam tangan yang diberikan kepada pebulu tangkis Indonesia kali ini merupakan produk lokal. Ketua Umum PP PBSI, M Fadil Imran, menegaskan pemberian tersebut merupakan bentuk apresiasi dari produsen yang ingin mendukung para atlet.

"Ada yang mau ngasih? Kalau ada lagi yang mau ngasih, kenapa tidak?" ujar Fadil kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (7/10/2026).