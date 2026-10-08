CdM Todotua Pasaribu Ungkap Makna di Balik Peringkat 16 Indonesia di Asian Games 2026

TIM Indonesia menutup perjuangan di Asian Games 2026 dengan tidak hanya membawa pulang medali, tetapi juga pelajaran penting membangun prestasi olahraga Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Chief de Mission (CdM) Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengakui posisi Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir belum menjadi hasil yang diharapkan. Namun, menurut Todotua Pasaribu, pencapaian Tim Indonesia di Asian Games 2026 tidak dapat dibaca semata-mata dari angka klasemen.

“Kita tentu tidak ingin menutup mata terhadap peringkat 16 di Aichi-Nagoya. Secara klasemen, bisa saja ini bukan posisi yang diharapkan oleh kita sebagai masyarakat yang sangat cinta terhadap olahraga. Tetapi, prestasi olahraga tidak boleh dibaca hanya dari angka,” kata Todotua Pasaribu,

Lifter Indonesia Rahmat Erwin raih emas Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

1. Atlet Indonesia Tunjukkan Daya Saing

Todotua Pasaribu menilai, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, para atlet tetap menunjukkan daya saing dengan memenuhi bahkan melampaui target medali emas yang telah ditetapkan.

“Dalam setiap keterbatasan yang dijalani para atlet, mereka tetap mampu membawa pulang emas melebihi target yang dituju, sekaligus begitu banyak perak dan perunggu. Artinya, Indonesia bukan tidak mampu bersaing di papan atas. Tim Indonesia sudah sangat pantas berada di sana,” kata Todotua.

Pencapaian tersebut menjadi bukti Indonesia memiliki fondasi prestasi yang kuat. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peluang-peluang yang sudah berhasil diciptakan untuk dapat dikonversi menjadi lebih banyak medali emas.

“Masih ada yang harus kita lakukan untuk mengkatrol setiap peluang medali menjadi emas. Dan bagi saya, itu justru memberikan pesan yang sangat terang untuk masa depan olahraga Indonesia,” ujarnya.