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Kisah Yang Seung Hye, Atlet Anggar Cantik Korea Selatan yang Sempat Dikira Karakter AI

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |22:09 WIB
Kisah Yang Seung Hye, Atlet Anggar Cantik Korea Selatan yang Sempat Dikira Karakter AI
Atlet anggar asal Korea Selatan, Yang Seung Hye. (Foto: Instagram/yang_seunghye)
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NAMA Yang Seung Hye mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial saat berlaga pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Paras memesona atlet anggar asal Korea Selatan ini membuat publik dan media internasional terkesima hingga menyamakannya dengan karakter buatan kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence).

Sorotan besar bermula dari unggahan media olahraga Thailand, Thairath Sport, yang membagikan deretan foto Yang Seung Hye. Media tersebut sempat mempertanyakan apakah sosok dalam foto tersebut merupakan manusia asli atau rekayasa visual AI, sebelum akhirnya mengonfirmasi statusnya sebagai atlet resmi.

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Gelar unik seperti idola anggar dan dewi anggar pun makin melekat pada atlet kelahiran 2006 tersebut. Kendati demikian, sorotan publik tidak berhenti pada parasnya saja. Kualitas teknik serta Kecepatan Yang Seung Hye di atas arena menjadi bukti nyata kapasitasnya sebagai atlet elite.

Perjalanan karier mahasiswi Korea Sport University ini bermula saat ia pertama kali mengenal anggar di bangku sekolah menengah atas ajakan seorang teman. Menemukan passion pada nomor sabre, ia membuktikan bakat besarnya lewat deretan prestasi di tingkat junior.

Saat bersekolah di Chungbuk Sports High School, Yang Seung Hye sukses menjuarai nomor sabre putri pada ajang yang digelar Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada 2023. Setahun berselang, ia menyabet gelar Juara Nasional 2024 yang mengantarkannya menembus tim nasional pada 2025.

Atlet anggar asal Korea Selatan, Yang Seung Hye. (Foto: Instagram/yang_seunghye)
Atlet anggar asal Korea Selatan, Yang Seung Hye. (Foto: Instagram/yang_seunghye)

Masuk ke dalam skuad nasional termuda bukanlah hal yang mudah bagi Yang Seung Hye. Ia harus beradaptasi dengan porsi latihan fisik dan beban yang belum pernah ia jalani sebelumnya.

"Setelah bergabung dengan tim, mengikuti latihan beban yang belum pernah saya lakukan sebelumnya terasa sangat stres dan berat," ungkap Yang Seung Hye saat diwawancarai Seoul Economic Daily.

 

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