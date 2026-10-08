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Liquor Harrison dan Samuel Maxson Pecahkan Rekor Nasional di Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:32 WIB
Liquor Harrison dan Samuel Maxson Pecahkan Rekor Nasional di Asian Games 2026
Samuel Maxson Septionus mencatatkan prestasi gemilang di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
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DUA perenang muda Indonesia, Liquor Harrison Andoko dan Samuel Maxson Septionus, mencatatkan prestasi gemilang di Asian Games 2026. Keduanya turut mengantarkan Tim Indonesia memecahkan rekor nasional pada nomor 200 meter gaya bebas dan estafet 4x100 meter gaya bebas putra.

Liquor menjadi sorotan setelah memecahkan rekor nasional nomor 200 meter gaya bebas putra dengan catatan waktu 1 menit 49,89 detik. Torehan tersebut melewati rekor sebelumnya milik Joe Aditya Kurniawan yang mencatat 1 menit 50,35 detik pada PON 2024.

Atlet renang Liquor Harrison bersama Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari. (Foto: NOC Indonesia)

Tidak berhenti di nomor individu, Liquor kembali mencatatkan rekor bersama Samuel Maxson dan dua perenang Indonesia lainnya pada nomor estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Mereka membukukan waktu 3 menit 20,84 detik di babak final, mempertajam rekor yang sebelumnya mereka cetak pada babak kualifikasi dengan waktu 3 menit 21,48 detik.

1. Modal Penting

Bagi Liquor, torehan tersebut menjadi modal penting untuk terus berkembang meski belum berhasil membawa pulang medali dari Asian Games 2026. Dia pun akan berusaha lebih baik lagi ke depan agar dapat berprestasi.

“Saya sangat bersyukur bisa memecahkan rekor nasional di nomor 200m gaya bebas dan estafet 4×100m gaya bebas bersama teman-teman satu tim. Memang belum ada medali kali ini, tetapi rekor ini jadi motivasi besar untuk terus berkembang,” ujar Liquor dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Sementara itu, Maxson tampil di empat nomor pada Asian Games 2026, yakni 50 meter gaya bebas, 50 meter gaya kupu-kupu, 100 meter gaya bebas, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Ia menilai pengalaman tampil di pesta olahraga terbesar di Asia menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

“Bisa tampil di Asian Games dan ikut memecahkan rekor nasional bersama tim estafet adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Rasanya bangga bisa berjuang bersama teman-teman membawa nama Indonesia,” kata Maxson.

 

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