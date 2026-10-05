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HOME SPORTS MOTOGP

Hanya Unggul 2 Poin dari Marc Marquez, Jorge Martin Senang Masih Pimpin Klasemen MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |13:15 WIB
Hanya Unggul 2 Poin dari Marc Marquez, Jorge Martin Senang Masih Pimpin Klasemen MotoGP 2026
Jorge Martin senang bisa bertarung dengan Marc Marquez dan masih unggul di papan klasemen MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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MOTEGI – Jorge Martin tidak terlalu kecewa usai finis kedua di MotoGP Jepang 2026. Apalagi, pembalap tim Aprilia Racing itu masih unggul atas Marc Marquez di papan klasemen.

Martin sempat dijagokan untuk memenangi seri ke-16 MotoGP 2026 tersebut. Ia meraih pole position saat kualifikasi dan memecahkan rekor lap di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi.

Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Saat balapan, Martin juga mampu memimpin selama 10 putaran. Sayangnya, ia harus menyerah dari Marquez di lap ke-11 dari 24 dan harus puas mengakhiri balapan di posisi dua.

1. Privilese

Seturut hasil itu, persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 kian sengit. Martin mengoleksi 333 poin atau unggul hanya 2 angka saja dari Marquez dengan 6 seri tersisa.

Kendati keunggulannya semakin terpangkas, Martin tetap senang masih berada di puncak klasemen MotoGP 2026. Ia pun bangga bisa bertarung dengan Marquez hingga seri-seri terakhir.

“Akan sangat sulit untuk mengalahkannya tetapi adalah sebuah privilese bisa bertarung dengan Marc di tahap seperti ini dan masih memimpin (di klasemen),” kata Martin, dikutip dari Crash, Senin (5/10/2026).

 

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