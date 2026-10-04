Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Jepang: Marc Marquez Hanya Berselisih 2 Poin dari Jorge Martin!

Simak klasemen sementara MotoGP 2026 usai MotoGP Jepang 2026 di mana Marc Marquez kini hanya berjarak 2 poin dari Jorge Martin (Foto: Ducati Corse)

KLASEMEN sementara MotoGP 2026 usai MotoGP Jepang 2026 sudah diketahui. Marc Marquez kini hanya berjarak 2 poin saja dari Jorge Martin di puncak!

Seri ke-16 MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, Minggu (4/10/2026) siang WIB. Lomba sepanjang 24 putaran itu sukses dimenangi Marquez.

1. Kemenangan Krusial

Marc Marquez memenangi MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Walau menang, Marquez harus berjuang keras membuntuti Martin sepanjang paruh pertama balapan. Kerja kerasnya baru berbuah di putaran ke-11 ketika mampu mencuri posisi terdepan.

Dari sana, Marquez benar-benar tidak terkejar hingga akhir. Ia mereguk 25 poin dari balapan utama. Ditambah 12 angka hasil kemenangan di Sprint Race, ia membawa pulang nilai maksimal 37!

2. Berjarak 2 Angka

Alhasil, koleksi poin Marquez kini menjadi 331. Ia mempersempit selisih dengan Martin yang masih berada di puncak klasemen MotoGP 2026 menjadi hanya 2 angka saja!

Penampilan gemilang itu sangat krusial dalam perebutan gelar juara. Sebab, pekan depan, MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).