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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Jepang: Marc Marquez Hanya Berselisih 2 Poin dari Jorge Martin!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |13:08 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Jepang: Marc Marquez Hanya Berselisih 2 Poin dari Jorge Martin!
Simak klasemen sementara MotoGP 2026 usai MotoGP Jepang 2026 di mana Marc Marquez kini hanya berjarak 2 poin dari Jorge Martin (Foto: Ducati Corse)
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KLASEMEN sementara MotoGP 2026 usai MotoGP Jepang 2026 sudah diketahui. Marc Marquez kini hanya berjarak 2 poin saja dari Jorge Martin di puncak!

Seri ke-16 MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, Minggu (4/10/2026) siang WIB. Lomba sepanjang 24 putaran itu sukses dimenangi Marquez.

1. Kemenangan Krusial

Marc Marquez memenangi MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez memenangi MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Walau menang, Marquez harus berjuang keras membuntuti Martin sepanjang paruh pertama balapan. Kerja kerasnya baru berbuah di putaran ke-11 ketika mampu mencuri posisi terdepan.

Dari sana, Marquez benar-benar tidak terkejar hingga akhir. Ia mereguk 25 poin dari balapan utama. Ditambah 12 angka hasil kemenangan di Sprint Race, ia membawa pulang nilai maksimal 37!

2. Berjarak 2 Angka

Alhasil, koleksi poin Marquez kini menjadi 331. Ia mempersempit selisih dengan Martin yang masih berada di puncak klasemen MotoGP 2026 menjadi hanya 2 angka saja!

Penampilan gemilang itu sangat krusial dalam perebutan gelar juara. Sebab, pekan depan, MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

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