KLASEMEN sementara MotoGP 2026 usai MotoGP Jepang 2026 sudah diketahui. Marc Marquez kini hanya berjarak 2 poin saja dari Jorge Martin di puncak!
Seri ke-16 MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, Minggu (4/10/2026) siang WIB. Lomba sepanjang 24 putaran itu sukses dimenangi Marquez.
Walau menang, Marquez harus berjuang keras membuntuti Martin sepanjang paruh pertama balapan. Kerja kerasnya baru berbuah di putaran ke-11 ketika mampu mencuri posisi terdepan.
Dari sana, Marquez benar-benar tidak terkejar hingga akhir. Ia mereguk 25 poin dari balapan utama. Ditambah 12 angka hasil kemenangan di Sprint Race, ia membawa pulang nilai maksimal 37!
Alhasil, koleksi poin Marquez kini menjadi 331. Ia mempersempit selisih dengan Martin yang masih berada di puncak klasemen MotoGP 2026 menjadi hanya 2 angka saja!
Penampilan gemilang itu sangat krusial dalam perebutan gelar juara. Sebab, pekan depan, MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).