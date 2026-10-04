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Cabor Menembak Raih 2 Medali di Asian Games 2026, Prabowo Cs Fokus Tatap Olimpiade 2028

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |02:19 WIB
Cabor Menembak Raih 2 Medali di Asian Games 2026, Prabowo Cs Fokus Tatap Olimpiade 2028
Cabor Menembak Raih 2 Medali di Asian Games 2026, Prabowo Cs Fokus Tatap Olimpiade 2028(Andri Bagus)
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JAKARTA - Cabang olahraga (cabor) menembak Indonesia memboyong dua medali pada Asian Games 2026. Setelah itu, cabor tersebut akan fokus menatap kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028.

1. Raih 2 Medali

Menembak meraih medali perak nomor 10m air pistol beregu putra dan perunggu nomor 25m rapid fire pistol beregu putra. Salah satu atlet beregu putra Muhammad Iqbal Raia Prabowo mengatakan target selanjutnya mempersiapkan diri untuk kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028.

Dalam beregu putra nomor 10m air pistol, dia tampil bersama Wira Sukmana, dan Sulthanul Aulia Maruf. Bersama atlet menembak yang lain, mereka mendapatkan sambutan dari NOC dan Kemenpora di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (2/10/2026).

"Setelah ini kami memperebutkan kuota Olimpiade di Doha, Qatar, bulan November. Eventnya Kejuaraan Dunia Menembak," kata Prabowo usai mendapatkan sambutan.

Sebenarnya, tim menembak Indonesia dibebani target medali emas dalam Asian Games 2026. Meski begitu, prestasi tersebut sudah cukup membanggakan. 

2. Persiapan Olimpiade

Prabowo mengatakan bahwa banyak memetik pelajaran berharga sepanjang Asian Games 2026 sebagai bekal menuju kualifikasi Olimpiade.

"Negara-negara Barat mungkin selevel. Tapi top-topnya di Asia. Jika sudah bisa bersaing di Asia, insya Allah level dunianya lebih gampang. Jadi kami bisa untuk memetakan kita berada di posisi ini. Kita tinggal mempersiapkan yang kurang apa," ucap Prabowo.

 

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