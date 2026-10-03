Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Panjat Tebing di Asian Games 2026: 2 Atlet Indonesia Gagal Sumbang Medali

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |18:46 WIB
Hasil Final Panjat Tebing di Asian Games 2026: 2 Atlet Indonesia Gagal Sumbang Medali
Hasil Final Panjat Tebing di Asian Games 2026: 2 Atlet Indonesia Gagal Sumbang Medali (Instagram/@almaaarll_)
A
A
A

JAKARTA - Dua atlet panjat tebing Indonesia, Alma Ariella Tsany dan Sukma Lintang Cahyani, gagal meraih medali pada final nomor women's lead Asian Games 2026. Alma Ariella Tsany berada di urutan 5 dan Sukma Lintang Cahyani di urutan kedelapan. 

1. Gagal Sumbang Medali

Dengan begitu, perolehan medali Tim Indonesia di Asian Games 2026 tidak bertambah. Kontingen Indonesia sejauh ini telah meraih total 39 medali. Rinciannya, Tim Merah Putih telah mengumpulkan 5 medali emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 

Pertandingan final nomor women's lead Asian Games 2026  digelar di Port Messe Nagoya Exhibition Hall, Nagoya, Sabtu (3/10/2026) sore. 

Atlet panjat tebing putri Indonesia Alma Ariella Tsany (@almaaarll_)
Atlet panjat tebing putri Indonesia Alma Ariella Tsany (@almaaarll_)

Atlet panjat tebing Korea Selatan, Seo Chae-hyun berhasil merebut medali emas. Ia berhasil menyelesaikan rute hingga tuntas pada nomor women's lead itu. 

Medali perak diraih atlet Jepang, Ai Mori, dengan skor 47+. Atlet asal China, Zhang Yue Tong berada di urutan 3 dengan skor 39+ sehingga berhak meraih medali perunggu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245765/ganda_putri_padel_indonesia_fadona_kusumawati_fitriani_sabatani-Viz8_large.jpg
Hasil Final Padel Asian Games 2026: Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani Raih Perak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245736/tim_voli_pantai_putra_indonesia_sofyan_r_efendi_dan_bintang_akbar-pTOs_large.jpg
Pasangan Voli Pantai Indonesia Sofyan/Bintang Raih Perak di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245726/rahmat_erwin_abdullah-DCET_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026, Sabtu 3 Oktober 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245720/ganda_putri_padel_indonesia_novela_putria_beatrice_gumulya-dNgC_large.jpg
Hasil Padel Asian Games 2026 : Ganda Putri Indonesia Novela/Beatrice Raih Perunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245717/timnas_sepak_takraw_putra_indonesia_di_asian_games_2026-yNRc_large.jpg
Timnas Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026 Usai Dikalahkan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245695/fadona_kusumawati_dan_fitriani_lolos_ke_final_asian_games_2026_timindonesiaofficial-LNgd_large.jpg
Kontingen Indonesia Raih 3 Emas Asian Games 2026 Hari Ini Sabtu 3 Oktober 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement