Hasil Final Panjat Tebing di Asian Games 2026: 2 Atlet Indonesia Gagal Sumbang Medali

Hasil Final Panjat Tebing di Asian Games 2026: 2 Atlet Indonesia Gagal Sumbang Medali (Instagram/@almaaarll_)

JAKARTA - Dua atlet panjat tebing Indonesia, Alma Ariella Tsany dan Sukma Lintang Cahyani, gagal meraih medali pada final nomor women's lead Asian Games 2026. Alma Ariella Tsany berada di urutan 5 dan Sukma Lintang Cahyani di urutan kedelapan.

1. Gagal Sumbang Medali

Dengan begitu, perolehan medali Tim Indonesia di Asian Games 2026 tidak bertambah. Kontingen Indonesia sejauh ini telah meraih total 39 medali. Rinciannya, Tim Merah Putih telah mengumpulkan 5 medali emas, 11 perak, dan 23 perunggu.

Pertandingan final nomor women's lead Asian Games 2026 digelar di Port Messe Nagoya Exhibition Hall, Nagoya, Sabtu (3/10/2026) sore.

Atlet panjat tebing putri Indonesia Alma Ariella Tsany (@almaaarll_)

Atlet panjat tebing Korea Selatan, Seo Chae-hyun berhasil merebut medali emas. Ia berhasil menyelesaikan rute hingga tuntas pada nomor women's lead itu.

Medali perak diraih atlet Jepang, Ai Mori, dengan skor 47+. Atlet asal China, Zhang Yue Tong berada di urutan 3 dengan skor 39+ sehingga berhak meraih medali perunggu.