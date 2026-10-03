Hasil Final Panjat Tebing Putra di Asian Games 2026: 2 Wakil Indonesia Tanpa Medali

JAKARTA - Atlet panjat tebing putra gagal menyumbang medali pada final nomor men's lead pada Asian Games 2026. Putra Tri Ramadani berada di urutan 5, sementara Raviandi Ramadhan di urutan 8.

1. Gagal Sumbang Medali

Dengan begitu, perolehan medali Tim Indonesia di Asian Games 2026 tidak bertambah. Kontingen Indonesia sejauh ini telah meraih total 39 medali. Rinciannya, Tim Merah Putih telah mengumpulkan 5 medali emas, 11 perak, dan 23 perunggu.

Pertandingan final nomor men's lead Asian Games 2026 itu digelar di Port Messe Nagoya Exhibition Hall, Nagoya, Sabtu (3/10/2026) sore.

Atlet Jepang, Neo Suzuki, keluar sebagai juara. Atlet tuan rumah itu meraih nilai tertinggi dengan 40 poin.

Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadani (Instagram/@srondeng_26)

Atlet tuan rumah lainnya, Satone Yoshido, meraih medali emas. Ia mencatatkan poin 38+.

Medali perunggu diraih atlet Korea Selatan (Korsel) Lee Doh-yun dengan poin 38. Duduk di peringkat 4 atlet asal China, Pan Yufei, dengan 38 poin.