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HOME SPORTS MOTOGP

2 Bulan Absen, Maverick Vinales Girang Comeback di MotoGP Jepang 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |01:11 WIB
2 Bulan Absen, Maverick Vinales Girang <i>Comeback</i> di MotoGP Jepang 2026
Maverick Vinales girang bakalan kembali balapan di MotoGP Jepang 2026 (Foto: KTM Media/Sebas Romero)
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RED Bull KTM Tech3 mengumumkan kembalinya Maverick Vinales usai absen dalam dua bulan terakhir. Eks rider Aprilia Racing itu pun girang bisa comeback pada MotoGP Jepang 2026.

Vinales terpaksa absen sejak MotoGP Inggris 2026 yang digelar 9 Agustus hingga San Marino dua pekan silam. Gara-garanya, ia mengalami sobekan di otot bahu usai jeda musim panas.

1. Butuh Waktu Lama

Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)

Jadilah, Vinales membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih. KTM Tech3 memilih tidak memberikan tenggat kepada sang pembalap bisa kembali naik motor RC16 lagi demi fokus penyembuhan cedera.

Karena itu, Vinales girang bisa balik lagi setelah melewatkan empat balapan. Tapi, pembalap berusia 31 tahun itu tidak menetapkan target apa-apa saat kembali mengaspal di Jepang.

“Saya sangat senang akhirnya bisa bilang saya akan kembali balapan. Beberapa bulan terakhir adalah sebuah proses yang panjang, dan saya bekerja keras setiap hari untuk mencapai titik ini,” aku Vinales, dikutip dari Crash, Rabu (30/9/2026).

“Saya belum dalam kondisi 100% tetapi sudah ada di jalur yang benar dan siap untuk mengambil langkah berikutnya,” sambung rider berpaspor Spanyol itu.

 

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