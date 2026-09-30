KTM Sebut Pedro Acosta Berambisi Kalahkan Marc Marquez dengan Motor yang Sama

Pedro Acosta hanya peduli bagaimana mengalahkan Marc Marquez dengan motor yang sama (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

CEO KTM, Gottfried Neumeister, mengaku telah berusaha keras mempertahankan Pedro Acosta untuk MotoGP 2027 dan 2028. Tapi, sang pembalap dengan jujur menyampaikan ambisi pribadinya terkait Marc Marquez.

Acosta akan meninggalkan Red Bull KTM di akhir musim MotoGP 2026. Ia sepakat untuk bergabung ke Ducati Corse dengan kontrak dua tahun.

1. Sudah Lama

Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)

Sebetulnya, ketertarikan Ducati kepada Acosta sudah muncul sejak 2025. Tapi, sang pembalap menyatakan setia kepada KTM yang telah mendukung karier balapnya sejak junior.

Pada akhirnya, Acosta benar-benar pindah ke Ducati musim depan. Neumeister mengatakan, sudah berusaha mati-matian membujuk pria asal Spanyol itu untuk menetap di timnya lebih lama lagi.

“Ini bukan rahasia lagi dan (dia) akan mengatakan hal yang sama, saya secara pribadi mencoba meyakinkannya untuk bertahan,” kata Neumeister, dikutip dari Crash, Rabu (30/9/2026).

Betapa terkejutnya sang CEO ketika Acosta menyampaikan motifnya pindah ke Ducati. Ia pindah bukan gelar juara, apalagi keinginan mengendarai motor yang disebut-sebut terbaik di eranya.