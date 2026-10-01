Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez: Pedro Acosta Mampu Kalahkan Saya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |03:20 WIB
Marc Marquez: Pedro Acosta Mampu Kalahkan Saya
Marc Marquez yakin Pedro Acosta adalah pembalap yang mampu mengalahkannya (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
A
A
A

MARC Marquez tak pernah meragukan kemampuan seorang Pedro Acosta yang akan jadi rekan setimnya di MotoGP 2027. Ia bahkan yakin sang junior bisa mengalahkannya musim depan.

Marquez punya rekor apik sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Ia tidak pernah kalah dari rekan setimnya selama 14 tahun berturut-turut! Tidak main-main, enam pembalap berhasil dilumatnya.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Daniel Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, dan Francesco Bagnaia, tak pernah bisa mengalahkannya. Pengecualian terjadi pada 2020 karena Marquez absen semusim penuh.

1. Punya Kemampuan

Tapi, musim depan, Marquez kedatangan rekan baru yakni Acosta. Ia mengakui El Tiburon de Mazarron punya kemampuan hebat dan mungkin saja akan mengalahkannya tahun depan.

“Saya pikir dia (Acosta) adalah pembalap yang mampu mengalahkan saya. Tentu saja, kami selalu punya hubungan baik dengan Ducati dan kami terus berhubungan baik,” kata Marquez, dinukil dari GPOne, Kamis (1/10/2026).

“Pertama kalinya mereka (Ducati) mempertimbangkan kemungkinan ini (merekrut Acosta), saya langsung bilang, ‘Dia adalah orang yang tepat,’” sambung pria berusia 33 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244849/simak_jadwal_motogp_jepang_2026_akhir_pekan_ini-7z56_large.jpg
Jadwal MotoGP Jepang 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Kudeta Jorge Martin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244842/maverick_vinales_girang_bakalan_kembali_balapan_di_motogp_jepang_2026-jzPH_large.jpg
2 Bulan Absen, Maverick Vinales Girang Comeback di MotoGP Jepang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244838/pedro_acosta_hanya_peduli_bagaimana_mengalahkan_marc_marquez_dengan_motor_yang_sama-k2Uq_large.jpg
KTM Sebut Pedro Acosta Berambisi Kalahkan Marc Marquez dengan Motor yang Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/38/3244647/joan_mir_akhirnya_sadar_langkah_marc_marquez_meninggalkan_tim_pabrikan_honda_pada_motogp_2023_sudah_benar-Q8X6_large.jpg
Joan Mir Akui Marc Marquez Benar soal Tinggalkan Honda: Saya Sempat Punya Keyakinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/38/3244644/marc_marquez_dinilai_punya_bakat_setara_casey_stoner_serta_kegigihan_seperti_jorge_lorenzo-DW0B_large.jpg
Marc Marquez Punya Bakat Casey Stoner dan Gigih seperti Jorge Lorenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/38/3244219/marc_marquez_masih_berpeluang_juara_motogp_2026_marcmarquez93-FV49_large.jpg
Tertinggal 12 Angka dari Jorge Martin, Marc Marquez Menyerah Kejar Gelar MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement