Marc Marquez: Pedro Acosta Mampu Kalahkan Saya

Marc Marquez yakin Pedro Acosta adalah pembalap yang mampu mengalahkannya (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

MARC Marquez tak pernah meragukan kemampuan seorang Pedro Acosta yang akan jadi rekan setimnya di MotoGP 2027. Ia bahkan yakin sang junior bisa mengalahkannya musim depan.

Marquez punya rekor apik sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Ia tidak pernah kalah dari rekan setimnya selama 14 tahun berturut-turut! Tidak main-main, enam pembalap berhasil dilumatnya.

Daniel Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, dan Francesco Bagnaia, tak pernah bisa mengalahkannya. Pengecualian terjadi pada 2020 karena Marquez absen semusim penuh.

1. Punya Kemampuan

Tapi, musim depan, Marquez kedatangan rekan baru yakni Acosta. Ia mengakui El Tiburon de Mazarron punya kemampuan hebat dan mungkin saja akan mengalahkannya tahun depan.

“Saya pikir dia (Acosta) adalah pembalap yang mampu mengalahkan saya. Tentu saja, kami selalu punya hubungan baik dengan Ducati dan kami terus berhubungan baik,” kata Marquez, dinukil dari GPOne, Kamis (1/10/2026).

“Pertama kalinya mereka (Ducati) mempertimbangkan kemungkinan ini (merekrut Acosta), saya langsung bilang, ‘Dia adalah orang yang tepat,’” sambung pria berusia 33 tahun tersebut.