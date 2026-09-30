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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Jepang 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Kudeta Jorge Martin?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |04:19 WIB
Jadwal MotoGP Jepang 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Kudeta Jorge Martin?
Simak jadwal MotoGP Jepang 2026 akhir pekan ini (Foto: Facebook/MotoGP)
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JADWAL MotoGP Jepang 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez mengudeta Jorge Martin dari puncak klasemen?

MotoGP 2026 telah memasuki seri ke-16. Balapan bertajuk MotoGP Jepang 2026 itu digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, 2-4 Oktober.

1. Selisih Tipis

Jorge Martin menyalami Marc Marquez usai MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Jorge Martin menyalami Marc Marquez usai MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Jelang seri ini, Martin masih bercokol di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 306 poin. Ia hanya unggul 12 angka dari Marquez yang berada di urutan kedua.

Dengan tujuh seri tersisa, apapun masih bisa terjadi. Jangan lupa, selisih hanya 12 poin itu terhitung tipis di MotoGP saat ini di mana nilai maksimal dalam satu pekan balapan adalah 37.

Musim lalu, Martin mengalami nasib buruk karena terjatuh saat start di Sprint Race. Ia bahkan mengalami cedera parah dan harus absen hingga seri terakhir MotoGP 2025.

Di sisi lain, seri Jepang musim lalu meninggalkan kenangan manis untuk Marquez. Meski gagal menang, ia sanggup mengunci gelar juara dunia yang ketujuh.

 

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