Klasemen Medali Asian Games 2026 Setelah Timnas Esports MLBB Indonesia Sumbang Perak: Indonesia Siap Salip Malaysia!

KLASEMEN medali Asian Games 2026 setelah Timnas Esport Mobile Legends Bang Bang (MLBB) menyumbangkan medali perak bagi kontingen Indonesia akan diulas Okezone. Meski mendapatkan tambahan satu medali, kontingen Indonesia masih menempati peringkat 13 klasemen dengan 5 emas, 8 perak dan 21 perunggu.

Indonesia hanya tertinggal tipis dari kontingen Malaysia yang menempati peringkat 11 klasemen dengan 6 emas, 5 perak dan 12 perunggu. Melihat masih banyak cabang olahraga yang dipertandingkan, peluang Indonesia memperbaiki peringkat di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 terbuka lebar.

1. Salip Malaysia Malam Ini?

Lebih dari satu minggu terakhir, kontingen Indonesia menempati peringkat yang lebih rendah ketimbang Malaysia. Namun, pada malam ini, kontingen Indonesia berpeluang menyalip Malaysia.

Penyebabnya karena Indonesia berpeluang meraih medali emas Asian Games 2026 malam ini. Mulai pukul 18.00 WIB, digelar babak perempatfinal cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra.

Setelah itu, langsung digelar babak semifinal dan final nomor yang sama. Di nomor ini, Indonesia memiliki dua wakil yakni Aditya Tri Syahria dan Veddriq Leonardo.

Veddriq Leonardo berpeluang meraih medali emas Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Veddriq Leonardo merupakan peraih medali perunggu Asian Games 2022 dan emas Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, Aditya Tri Syahria tercatat sebagai yang tercepat di kualifikasi yang digelar Rabu 30 September 2026.

Aditya Tri Syahria mencatatkan 4,62 detik. Catatan itu merupakan rekor yang pernah tercipta di Asian Games. Rekor sebelumnya dipegang Veddriq Leonardo di Asian Games 2022, yakni 4,92 detik.