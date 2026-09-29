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HOME SPORTS MOTOGP

Joan Mir Akui Marc Marquez Benar soal Tinggalkan Honda: Saya Sempat Punya Keyakinan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |03:07 WIB
Joan Mir Akui Marc Marquez Benar soal Tinggalkan Honda: Saya Sempat Punya Keyakinan
Joan Mir akhirnya sadar langkah Marc Marquez meninggalkan tim pabrikan Honda pada MotoGP 2023 sudah benar (Foto: X/@HRC_MotoGP)
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JOAN Mir akhirnya sadar langkah Marc Marquez meninggalkan tim pabrikan Honda pada MotoGP 2023 sudah benar. Kini, jejak itu berusaha diikutinya dengan pindah ke Gresini Racing.

Marquez meraih salah satu masa kejayaannya bersama tim pabrikan Repsol Honda. Enam gelar juara dunia pada kurun 2013-2019 jadi bukti betapa hebatnya racikan motor RC213V.

1. Tidak Kompetitif

Joan Mir (Repsol Honda) melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
Joan Mir (Repsol Honda) melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Tapi, memasuki 2020-2023, Marquez gagal untuk tampil kompetitif. Di luar perjuangan beratnya melawan cedera, performa RC213V yang di bawah standar, membuatnya melempem.

Di saat bersamaan, Mir justru bergabung dengan Honda Racing Corporation (HRC) pada 2023. Juara dunia MotoGP 2020 itu memilih pabrikan berlogo garpu tala setelah Suzuki cabut di akhir 2022.

Mir mengaku sudah memprediksi tahun pertamanya bersama Honda akan sulit. Tapi, ia sempat memiliki keyakinan pabrikan asal Jepang itu bisa membangun motor yang kompetitif di musim-musim berikutnya.

“Saya mengharapkan tahun pertama akan sulit tapi Honda akan membangun motor yang kompetitif dan saya kembali meraih hasil-hasil positif seperti saat bersama Suzuki. Begitu saya pikir,” kata Mir, dinukil dari MotoGP News, Selasa (29/9/2026).

 

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