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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Punya Bakat Casey Stoner dan Gigih seperti Jorge Lorenzo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |00:09 WIB
Marc Marquez Punya Bakat Casey Stoner dan Gigih seperti Jorge Lorenzo
Marc Marquez dinilai punya bakat setara Casey Stoner serta kegigihan seperti Jorge Lorenzo (Foto: X/@ducaticorse)
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TEKNISI Honda, Carlo Luzzi, bicara soal sosok Marc Marquez yang dinilainya punya bakat setara Casey Stoner serta kegigihan seperti Jorge Lorenzo. Tidak heran bila The Baby Alien bisa memiliki sederet gelar juara dunia.

Luzzi merupakan salah satu teknisi senior di garasi Honda. Ia sudah pernah bekerja dengan sejumlah pembalap papan atas seperti Stoner, Lorenzo, Valentino Rossi, hingga Marquez.

1. Kegigihan Jorge Lorenzo

Marc Marquez dan Jorge Lorenzo (Foto: MotoGP)

Bicara soal kesannya terhadap semua rider itu, Luzzi menyinggung determinasi atau kegigihan seorang Lorenzo. Walau kondisi tidak menguntungkan, pria asal Spanyol itu tetap berusaha sekeras mungkin.

“Saya sangat beruntung bisa bekerja dengan pembalap-pembalap hebat dalam karier saya. Anda bisa melihat perbedaan seorang juara dan pembalap yang bagus,” papar Luzzi, dikutip dari GPOne, Selasa (29/9/2026).

“Dia (Lorenzo) memiliki kepercayaan diri tanpa batas. Determinasinya luar biasa. Jorge berusaha menutup semua selisihnya dengan Valentino Rossi, bahkan ketika kondisi teknis tidak memungkinkannya melakukan itu,” imbuh pria asal Italia tersebut.

“Terkadang kita lihat perbedaan antara Jorge dengan Valentino, dan Jorge melakukan segalanya untuk menghilangkan itu semua,” puji Luzzi.

 

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