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Hasil Asian Games 2026: Timnas Esports MLBB Indonesia Amankan Medali Perak Usai Kalah dari Myanmar 0-4

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |14:47 WIB
Hasil Asian Games 2026: Timnas Esports MLBB Indonesia Amankan Medali Perak Usai Kalah dari Myanmar 0-4
Timnas Esports MLBB Indonesia raih medali perak Asian Games 2026. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
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AICHI — Tim Nasional (Timnas) Esports Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Indonesia sukses mengamankan medali perak pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah menempati posisi runner-up. Indonesia harus puas meraih medali perak usai gagal mengalahkan Myanmar di partai final.

1. Indonesia Berjuang Keras

Pertandingan Tim Indonesia vs Myanmar itu berlangsung di Aichi Sky Expo Hall, Aichi, Jepang pada Kamis (1/10/2026) siang WIB. Medali perak didapat Timnas esports MLBB Indonesia tak bisa berkutik kontra Myanmar.

Laga final menggunakan format best of seven (BO7), di mana tim yang mendapat empat kemenangan lebih dulu layak menjadi juara. Dalam laga itu, Timnas esports MLBB Indonesia sempat kewalahan di awal pertandingan.

Timnas Esport MLBB Indonesia akhirnya menelan kekalahan pada gim pertama. Berlanjut pada gim kedua, Timnas esports MLBB Indonesia sedikit mengubah draft-pick.

Timnas Esports MLBB Indonesia. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
Timnas Esports MLBB Indonesia. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

Sayangnya, upaya itu tidak banyak memberikan dampak. Timnas esports MLBB Myanmar kembali merebut kemenangan di gim kedua sehingga unggul 2-0.

2, Myanmar Tampil Perkasa

Pada gim 3 dan 4, Timnas esports MLBB Indonesia mencoba untuk bermain agresif sejak awal pertandingan. Myanmar yang bermain dengan kombinasi hero Gloo-Selena berhasil memenangkan gime 3.

 

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