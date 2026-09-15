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Herindra Pimpin PB ESI, Pembinaan Atlet Esports Diperkuat Berkelanjutan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |17:01 WIB
Herindra Pimpin PB ESI, Pembinaan Atlet Esports Diperkuat Berkelanjutan
Kepengurusan baru PB ESI menempatkan penguatan pembinaan atlet sebagai salah satu agenda utama (Foto: PB ESI)
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JAKARTA — Kepengurusan baru Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) masa bakti 2026–2030 menempatkan penguatan pembinaan atlet sebagai salah satu agenda utama. Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Purn. M. Herindra, pembinaan diarahkan agar berlangsung lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing esports Indonesia di tingkat internasional.

Penguatan tersebut tidak hanya menyasar kemampuan teknis atlet, tetapi juga mencakup disiplin, kebugaran, kesehatan mental, perlindungan kontrak, hingga kepastian jalur karier. Langkah itu dinilai penting seiring esports berkembang menjadi olahraga prestasi sekaligus bagian dari industri digital.

1. Lanjutkan Capaian

Timnas Esports Indonesia juara umum di Kejuaraan Dunia Esports 2024 (Foto: PB ESI)

M. Herindra, menegaskan kepengurusan baru akan melanjutkan capaian yang telah dibangun sebelumnya sembari menyusun program pembinaan yang lebih kuat. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi membawa prestasi nasional ke level dunia.

“Tentunya nanti kami akan menyusun program, dan saya yakin dengan bantuan semua pihak, kami sangat optimistis Indonesia ke depan akan banyak berprestasi,” ujar M. Herindra di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Komitmen tersebut sejalan dengan pandangan KONI yang mendorong perbaikan tata kelola organisasi sekaligus penguatan dukungan kepada atlet. Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman, menilai prestasi atlet esports Indonesia telah menunjukkan fondasi yang kuat setelah meraih berbagai gelar di tingkat ASEAN, Asia, hingga dunia.

“Saya betul-betul memberikan dukungan penuh kepada Ketua PB Esports Indonesia, Bapak Muhammad Herindra, beserta jajaran pengurus masa bakti 2026–2030, agar prestasi esports kita dari waktu ke waktu semakin baik,” tegas Marciano Norman.

 

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Topik Artikel :
Sport Lain Herindra PB ESI Esports
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