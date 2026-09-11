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CdM Todotua Pasaribu Optimistis Cabor Esports Raih Target 1 Emas di Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |11:24 WIB
CdM Todotua Pasaribu Optimistis Cabor Esports Raih Target 1 Emas di Asian Games 2026
Todotua Pasaribu optimistis cabor Esports menyumbang medali emas untuk Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, optimistis cabang olahraga (cabor) Esports akan mencapai target meraih satu medali emas. Nomor eFootball akan jadi tumpuan utama.

Todotua mengatakan persiapan Timnas Esports Indonesia telah berlangsung sekitar dua bulan. Pihaknya juga telah menerima paparan mengenai nomor-nomor yang memiliki peluang medali serta negara-negara yang diperkirakan menjadi pesaing utama Indonesia.

Pelatnas Timnas Esports Indonesia jelang SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

“Secara prinsip, ini merupakan rangkaian pelatihan yang sudah berjalan sekitar dua bulan. Setelah kami cek, kami punya level confidence dari Esports. Dari delapan pertandingan, ada sumbangan medali yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Todotua, dikutip Jumat (11/9/2026).

1. Koordinasi

Pria berkacamata itu menjelaskan, koordinasi terkait keberangkatan dan kebutuhan kontingen Esports selama di Jepang juga telah dilakukan. Ia menegaskan tugas berikutnya adalah memastikan dukungan terhadap para atlet berjalan optimal hingga hari pertandingan setelah persiapan dinilai cukup baik.

“Kami melihat Esports sudah sangat baik sekali. Kami tinggal support di hari H-nya,” tegas Todotua.

Sementara itu, Ketua Umum PB ESI, Jend TNI (Purn) Muhammad Herindra, menilai persiapan para atlet menjelang keberangkatan ke Jepang sudah berjalan maksimal. Jadi, ia optimistis dapat berprestasi dalam Asian Games 2026 

 

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