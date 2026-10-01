Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Menembak Asian Games 2026: Tim Beregu Putra Indonesia Sumbang Medali Perunggu Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:26 WIB
Hasil Menembak Asian Games 2026: Tim Beregu Putra Indonesia Sumbang Medali Perunggu Asian Games 2026
Tim menembak beregu putra Indonesia raih medali perunggu Asian Games 2026. (Foto: Instagram/perbakinofficial)
A
A
A

AICHI Kontingen Indonesia kembali menambah koleksi medali pada ajang Asian Games 2026. Kepastian itu diraih setelah cabang olahraga (cabor) menembak beregu putra sukses mengamankan medali perunggu yang membanggakan.

Tim beregu putra Indonesia tersebut diperkuat oleh Dewa Putu Yadi Suteja, Aris Febrianto, dan Muhamad Fawwaz Aditia Farrel. Mereka tampil dalam nomor 25 meter rapid fire pistol beregu putra di Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Kamis (1/10/2026).

1. Total Koleksi Medali Kontingen Indonesia

Tambahan prestasi itu membuat Tim Indonesia sudah mengumpulkan 33 medali. Rinciannya, lima medali emas, tujuh perak, dan 21 perunggu.

Lima medali emas diraih atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah, panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, tim bulutangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65kg serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulutangkis. Tentunya hasil itu buah kerja keras para atlet dalam upaya mengharumkan nama Indonesia.

Tim menembak beregu putra Indonesia. (Foto: Instagram/perbakinofficial)
Tim menembak beregu putra Indonesia. (Foto: Instagram/perbakinofficial)

2. Peluang Tambahan Medali

Tim Indonesia tentunya masih punya peluang untuk terus menambah perolehan medali dalam Asian Games 2026. Hal tersebut dikarenakan ajang tersebut masih akan berlangsung sampai 4 Oktober 2026.

Prestasi atlet dalam Asian Games 2026 akan diberikan bonus oleh pemerintah, untuk medali emas akan mendapatkan bonus Rp3 miliar dan medali perak Rp2 miliar. Sementara itu, medali perunggu berhak mendapatkan bonus Rp1 miliar.

(Rivan Nasri Rachman)

Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245298/rahmat_erwin_abdullah-ytpS_large.jpg
Kisah Haru Rahmat Erwin Abdullah, Lifter Andalan Indonesia yang Persembahkan Emas Asian Games 2026 untuk Keluarga Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245297/erick_thohir-8j2h_large.jpg
Erick Thohir Minta Atlet Bulu Tangkis dan Angkat Besi Mulai Fokus Olimpiade 2028 Usai Raih Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245279/nurisa_dian_ashrifah-k9o2_large.jpeg
Nurisa Dian Ashrifah Cetak Sejarah Emas Pertama Panahan di Asian Games, Bawa Indonesia Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245264/nurisa_dian_arshifah-vfJU_large.jpg
Profil Nurisa Dian Ashrifah, Pemanah yang Sumbang Emas ke-5 Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245249/klasemen_medali_asian_games_2026_setelah_nurisa_dian_ashrifah_raih_emas_noc_indonesia_naif_muhammad-LcpP_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026 Setelah Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas: Indonesia Tempel Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245240/cdm_asian_games_2026_todotua_pasaribu-D2Rj_large.jpg
CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement