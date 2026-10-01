Hasil Menembak Asian Games 2026: Tim Beregu Putra Indonesia Sumbang Medali Perunggu Asian Games 2026

AICHI – Kontingen Indonesia kembali menambah koleksi medali pada ajang Asian Games 2026. Kepastian itu diraih setelah cabang olahraga (cabor) menembak beregu putra sukses mengamankan medali perunggu yang membanggakan.

Tim beregu putra Indonesia tersebut diperkuat oleh Dewa Putu Yadi Suteja, Aris Febrianto, dan Muhamad Fawwaz Aditia Farrel. Mereka tampil dalam nomor 25 meter rapid fire pistol beregu putra di Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Kamis (1/10/2026).

1. Total Koleksi Medali Kontingen Indonesia

Tambahan prestasi itu membuat Tim Indonesia sudah mengumpulkan 33 medali. Rinciannya, lima medali emas, tujuh perak, dan 21 perunggu.

Lima medali emas diraih atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah, panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, tim bulutangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65kg serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulutangkis. Tentunya hasil itu buah kerja keras para atlet dalam upaya mengharumkan nama Indonesia.

Tim menembak beregu putra Indonesia. (Foto: Instagram/perbakinofficial)

2. Peluang Tambahan Medali

Tim Indonesia tentunya masih punya peluang untuk terus menambah perolehan medali dalam Asian Games 2026. Hal tersebut dikarenakan ajang tersebut masih akan berlangsung sampai 4 Oktober 2026.

Prestasi atlet dalam Asian Games 2026 akan diberikan bonus oleh pemerintah, untuk medali emas akan mendapatkan bonus Rp3 miliar dan medali perak Rp2 miliar. Sementara itu, medali perunggu berhak mendapatkan bonus Rp1 miliar.

(Rivan Nasri Rachman)

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