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Pebiliar Annita Kanjaya Yakin Indonesia Bisa Berbicara Banyak di Pro Billiar Series 2026

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |10:40 WIB
Pebiliar Annita Kanjaya Yakin Indonesia Bisa Berbicara Banyak di Pro Billiar Series 2026
Pebiliar Indonesia, Annita Kanjaya. (Foto: Instagram/a.kanjaya)
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BADUNG - Atlet biliar andalan Indonesia, Annita Kanjaya, mengungkapkan performanya pada laga perdana di ajang Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 belum berada di level maksimal. Walau demikian, ia menegaskan bahwa peluang wakil Merah Putih untuk meraih prestasi terbaik masih terbuka lebar.

1. Adaptasi Meja Jadi Tantangan Awal

“Peluang kita ada. Hari ini sebenarnya pertandingan masih kurang bagus, masih adaptasi sama meja,” ujar Annita K di sela pertandingan di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Badung, Bali, dikutip Selasa (29/9/2026).

Annita menjelaskan bahwa kondisi meja menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi penampilannya di awal turnamen. Sebab itu, penyesuaian yang cepat sangat dibutuhkan agar ia bisa tampil jauh lebih kompetitif pada laga-laga berikutnya.

Menurutnya, kunci utama untuk menghadapi babak selanjutnya terletak pada kematangan persiapan serta evaluasi menyeluruh dari pertandingan yang baru saja dilalui.

“Yang pasti persiapannya harus lebih matang lagi, sama evaluasi dari match yang tadi barusan,” tambahnya.

Pebiliar Indonesia, Annita Kanjaya. (Foto: Instagram/a.kanjaya)
Pebiliar Indonesia, Annita Kanjaya. (Foto: Instagram/a.kanjaya)

2. Ajak Masyarakat Padati Venue Pertandingan

Di sisi lain, Annita juga melayangkan ajakan terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta olahraga di Bali, untuk hadir langsung memberikan dukungan di arena kejuaraan dunia biliar tersebut.

 

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