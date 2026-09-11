Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penantian Sembilan Tahun, Kontingen Sumatera Utara Angkat Piala Bergilir Kejurnas POBSI 2026

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |20:30 WIB
Penantian Sembilan Tahun, Kontingen Sumatera Utara Angkat Piala Bergilir Kejurnas POBSI 2026
Kejurnas POBSI 2026 resmi ditutup. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kontingen Sumatera Utara sukses merebut trofi bergilir Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) 2026 sekaligus mengakhiri puasa gelar juara umum selama sembilan tahun sejak terakhir kali menjuarainya pada 2017 silam.

Sumatera Utara keluar sebagai juara umum dengan torehan tiga medali emas, tiga perak, dan satu perunggu. Kontingen itu mengungguli tiga kontingen lainnya yang berasal dari Jawa Tengah dan Kepulauan Riau dan Jawa Barat.

1. Bidikan PON XXII NTT-NTB 2028

Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI Sumatera Utara Muhammad Hidayat Batubara mengatakan keberhasilan tersebut menjadi modal evaluasi bagi timnya untuk menghadapi agenda olahraga nasional berikutnya. Bidikan selanjutnya yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2028 mendatang.

"Kejurnas ini adalah barometer untuk menentukan pencapaian di PON ke-22 di NTT dan NTB," kata Hidayat, Jumat (11/9/2026).

Kejurnas POBSI 2026 resmi ditutup. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
Kejurnas POBSI 2026 resmi ditutup. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Menurut dia, masih terdapat waktu sekitar satu tahun untuk mempersiapkan atlet Sumatera Utara sebelum berlaga di PON XXII. Karena itu, ia meminta para atlet dan jajaran POBSI Sumut meningkatkan persiapan serta kerja keras untuk meraih prestasi yang lebih baik.

"Oleh karena itu masih ada waktu satu tahun lagi lebih kurang, kita harus lebih kerja keras untuk mengukir prestasi nanti di event yang berskala nasional bahkan juga untuk mempersiapkan pemain-pemain kita mengikuti event-event skala internasional," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/43/3241538/kejurnas_pobsi_2026_resmi_ditutup-ToWL_large.jpg
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Tutup Kejurnas 2026, Kontingen Sumatera Utara Resmi Jadi Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/43/3241534/kejurnas_pobsi_2026-zgle_large.jpg
Kejurnas POBSI 2026 Resmi Ditutup, Hary Tanoesoedibjo Beri Pesan Khusus ke Daerah yang Belum Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/43/3241365/rakernas_pobsi-zewJ_large.jpg
Rakernas PB POBSI 2026 Hasilkan Sejumlah Terobosan Inovatif, Ini Program Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/43/3241294/hary_tanoesoedibjo-GdP1_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Dorong Pengprov POBSI Gencarkan Kompetisi di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/43/3241282/hary_tanoesoedibjo-cRPX_large.jpg
Rakernas PB POBSI 2026: Hary Tanoesoedibjo Pastikan Komitmen Dongkrak Prestasi Biliar Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/43/3240365/marlando_sihombing_siap_tampil_habis_habisan_di_kejurnas_pobsi_2026-T3Wp_large.jpg
Penyebab Marlando Sihombing Percaya Diri Tampil Impresif di Kejurnas PB POBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement