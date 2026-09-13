Sumatera Utara Juara Umum Kejurnas, Marlando Sihombing: POBSI Makin Maju Bersama Ketum Hary Tanoe

Sumatera Utara Juara Umum Kejurnas, Marlando Sihombing: POBSI Makin Maju Bersama Ketum Hary Tanoe (Dok Okezone)

JAKARTA - Rangkaian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) POBSI 2026 telah rampung. Kejuaraan yang berlangsung pada 5-11 September 2026 itu menghasilkan kontingen Sumatra Utara sebagai juara umum.

1. PujI Peran Hary Tanoe

Ucapan terima kasih pun mengalir kepada Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo yang dinilai berhasil menyelenggarakan even tahunan tersebut tanpa ada kendala berarti.

Hal itu sebagaimana disampaikan Atlet biliar Pengprov POBSI Sumatera Utara, Marlando Sihombing yang berhasil meraih dua medali emas dalam gelaran tahun ini.

"Secara umum sudah sangat luar biasa terima kasih Pak Ketum," kata Marlando yang dikutip Minggu (13/9/2026).

Atlet biliar Pengprov POBSI Sumut Marlando Sihombing

Menurutnya, peran Ketum PB POBSI tak hanya pada saat kejuaraan berlangsung. Sebelum itu, kata Marlando, Hary Tanoe juga banyak membantu dalam proses persiapan.

“Terima kasih kepada Ketua Umum yang telah mempersiapkan kami menuju Kejurnas ini,” ujarnya.

2. Sumatera Utara Juara Umum Kejurnas

Sebagaimana diketahui, Sumatera Utara keluar sebagai juara umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PB POBSI 2026 setelah mengoleksi tiga medali emas, tiga perak, dan satu perunggu dalam turnamen yang digelar di Puslatnas POBSI, iNews Tower, Jakarta.

Kejurnas PB POBSI 2026 resmi ditutup Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo pada Jumat (11/9/2026). Hary turut memantau langsung jalannya puncak kegiatan sekaligus menyerahkan Piala Kejurnas POBSI 2026 kepada kontingen Sumatera Utara.

"Hari ini penutupan Kejurnas POBSI 2026 dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang," kata Hary Tanoesoedibjo di Puslatnas POBSI, iNews Tower.