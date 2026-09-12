Kejurnas POBSI 2026: Marlando Sihombing Borong 2 Emas, Hattrick di Nomor English Billiard Frame

JAKARTA – Marlando Sihombing girang bisa menyabet dua medali emas di Kejurnas POBSI 2026. Atlet biliar Pengprov POBSI Sumatera Utara itu bahkan mengukir hattrick di nomor English Billiard Frame.

“Puji syukur saya meraih dua emas, saya sangat senang dan terharu juga,” kata Marlando, di Puslatnas POBSI, iNews Tower, Jakarta, dikutip Sabtu (12/9/2026).

1. Ucapan Terima Kasih

Dua medali emas tersebut diraih Marlando melalui nomor English billiard frame dan English billiard 250 point. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo yang telah mempersiapkan para atlet Sumatera Utara menghadapi Kejurnas 2026.

“Terima kasih kepada Ketua Umum yang telah mempersiapkan kami menuju Kejurnas ini,” ujar Marlando.

Menurutnya, pencapaian di nomor English billiard frame menjadi salah satu yang paling istimewa. Sebab, medali emas tersebut menjadi gelar ketiganya secara beruntun setelah sebelumnya meraih emas pada 2024 dan PON Sumut 2025.

“Kalau di nomor English billiard frame ini hattrick buat saya, medali emas dari 2024, PON Sumut 2025 kemarin, dan tahun ini. Sangat bersyukur dengan hasil pencapaian,” tutur Marlando.