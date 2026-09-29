Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PB POBSI Harap Atlet Nasional Berprestasi Setelah Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |08:50 WIB
PB POBSI Harap Atlet Nasional Berprestasi Setelah Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026
Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 diharapkan dongkrak prestasi atlet biliar Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

SEKRETARIS Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, menegaskan Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan biliar dunia melalui ajang Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026. Adapun turnamen ini digelar di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Badung, Bali.

Turnamen yang berlangsung pada 28 September hingga 5 Oktober 2026 ini diikuti pebiliar elite dari puluhan negara. Kompetisi ini menjadi salah satu ajang paling bergengsi dalam kalender biliar internasional dengan total hadiah mencapai USD550.000 atau sekira Rp9,9 miliar.

Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 resmi dibuka di Bali. (Foto: Okezone)
Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 resmi dibuka di Bali. (Foto: Okezone)

1. Tiga Nomor Utama Dipertandingkan

Achmad Nasution menjelaskan, terdapat tiga nomor utama yang dipertandingkan dalam kejuaraan tersebut, yakni double putra, single putri, serta open putra. Ketiga nomor ini menjadi bagian dari rangkaian Predator Pro Billiard World Championship Series.

Baginya kepercayaan ini menjadi kedua kali Indonesia diepercaya sebagai tuan rumah kejuaraan biliar level dunia. Dengan status itu tentunya memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan jumlah partisipasi atlet nasional.

Pihaknya pun memanfaatkan momentum ini dengan menurunkan lebih banyak atlet Indonesia agar peluang meraih prestasi semakin terbuka di hadapan publik sendiri.

“Mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar atlet kita bisa memberikan hasil terbaik di tiga nomor pertandingan ini,” ujar Achmad.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/43/3244772/predator_pro_billiard_series_indonesia_2026_resmi_dibuka_di_bali_pada_senin_28_september_2026_okezone-BlEU_large.jpg
Indonesia Jadi Sorotan Dunia, Predator Pro Billiard Series 2026 Resmi Dibuka di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/43/3241769/kejurnas_pobsi_2026-fGxO_large.jpg
Sumatera Utara Juara Umum Kejurnas, Marlando Sihombing: POBSI Makin Maju Bersama Ketum Hary Tanoe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/43/3241581/marlando_sihombing_borong_dua_medali_emas_dari_kejurnas_pobsi_2026-dv2A_large.jpg
Kejurnas POBSI 2026: Marlando Sihombing Borong 2 Emas, Hattrick di Nomor English Billiard Frame
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/43/3241552/kejurnas_pobsi_2026_resmi_ditutup-ie1k_large.jpg
Penantian Sembilan Tahun, Kontingen Sumatera Utara Angkat Piala Bergilir Kejurnas POBSI 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/43/3241538/kejurnas_pobsi_2026_resmi_ditutup-ToWL_large.jpg
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Tutup Kejurnas 2026, Kontingen Sumatera Utara Resmi Jadi Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/43/3241534/kejurnas_pobsi_2026-zgle_large.jpg
Kejurnas POBSI 2026 Resmi Ditutup, Hary Tanoesoedibjo Beri Pesan Khusus ke Daerah yang Belum Beruntung
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement