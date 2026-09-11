Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Tutup Kejurnas 2026, Kontingen Sumatera Utara Resmi Jadi Juara Umum

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo menutup secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PB POBSI 2026 di Puslatnas POBSI, iNews Tower, Jakarta, pada Jumat (11/9/2026).

Hary yang menghadiri puncak kegiatan turnamen tersebut juga turut memantau langsung penutupan turnamen itu. Ia pun menyerahkan langsung Piala Kejurnas POBSI 2026 kepada Kontingen Sumatera Utara yang keluar sebagai juara umum.

"Hari ini penutupan Kejurnas POBSI 2026 dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang," kata Hary Tanoesoedibjo di Puslatnas POBSI, iNews Tower, Jumat (11/9/2026).

1. Sumatera Utara Juara Umum

Hary menjelaskan kontingen Sumatera Utara itu berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 3 medali perak dan 1 perunggu untuk bisa didapuk menjadi juara umum. Sementara, peringkat kedua diperoleh oleh kontingen Jawa Tengah dan Kepulauan Riau dengan capaian sama dua medali emas.

Kejurnas POBSI 2026 resmi ditutup. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Juara ketiga, tambah Hary, diraih oleh kontingen Jawa Barat yang berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak dan 7 medali perunggu.