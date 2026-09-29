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Indonesia Jadi Sorotan Dunia, Predator Pro Billiard Series 2026 Resmi Dibuka di Bali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |05:50 WIB
Indonesia Jadi Sorotan Dunia, Predator Pro Billiard Series 2026 Resmi Dibuka di Bali
Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 resmi dibuka di Bali pada Senin 28 September 2026. (Foto: Okezone)
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TURNAMEN biliar kelas dunia Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 resmi dibuka di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Badung, Bali, pada Senin 28 September 2026. Ajang bergengsi ini diikuti pebiliar elite dunia dari puluhan negara.

Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah Predator Pro Billiard World Championship Series yang berlangsung pada 28 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen berskala internasional ini mempertemukan para pemain terbaik dunia untuk memperebutkan total hadiah sebesar USD550.000 atau sekira Rp9,9 miliar.

Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 resmi dibuka di Bali. (Foto: Okezone)
Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 resmi dibuka di Bali. (Foto: Okezone)

1. Pertandingkan 3 Nomor Utama

Rangkaian kejuaraan yang dinaungi Persatuan Olahraga Billiar Seluruh Indonesia (PB POBSI) ini mempertandingkan tiga nomor utama, yakni 2026 Kamui WPA Women’s 9-Ball World Championship, 2026 Iwaki Billiard WPA Men’s Doubles 10-Ball World Championship, dan Aramith Men’s Open.

Ajang ini menghadirkan atmosfer persaingan global yang ketat sekaligus menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia biliar internasional. Pembukaan turnamen dilakukan Sekjen PB POBSI, Achmad Fadil Nasution.

 

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