Mood Marc Marquez Terlihat Jelek Usai MotoGP Austria 2026, Oscar Haro: Dia Masih Ingin Juara Dunia

Wajah Marc Marquez terlihat seperti tidak mood usai menjalani MotoGP Austria 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MIMIK wajah Marc Marquez terlihat seperti tidak mood usai menjalani MotoGP Austria 2026. Ia bahkan tidak mengunggah apapun terkait hasil balapan. Menurut Oscar Haro, hal tersebut berkaitan dengan keinginan jadi juara dunia.

Marquez harus puas finis kedua di Sprint Race serta posisi lima saat balapan utama MotoGP Austria 2026. Kelar lomba, ia mengaku rem depan motornya bermasalah sehingga harus berhati-hati.

1. Kedewasaan

Tapi, wajah Marquez tak bisa bohong. Ia seperti tidak senang hanya bisa finis di posisi dua saat Sprint Race serta kelima di balapan utama. Mood sang juara dunia bertahan seperti tidak senang.

Haro melihatnya dari sudut pandang berbeda. Ia yakin Marquez sedang dalam fase konservatif dan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi persaingan.

“Marc seperti dalam fase konservatif, dalam hal kedewasaan. Marc yang kita kenal sudah pasti akan jatuh atau bertarung habis-habisan,” papar Haro, mengutip dari Motosan, Jumat (25/9/2026).

“Sekarang, kita melihat seseorang yang lebih bijak, santai, dewasa, yang berpikir secara menyeluruh, dan ketika tidak bisa (menjadi pemenang), dia tidak mengambil risiko,” imbuh pria berpaspor Italia itu.